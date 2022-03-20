Глаза и уши нашего государства, – Зеленский наградил разведчиков
20 марта 2022 , 19:03Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в телеграме
Президент Украины Владимир Зеленский наградил разведчиков. Глава государства отметил их профессионализм.
Президент отметил, что разведка является глазами и ушами нашего государства. Хотя, как он заметил, иногда это может быть неощутимо для обычных граждан.
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Работники ГУР Минобороны – глаза и уши нашего государства. Ваша работа незаметна для широкой общественности, но чрезвычайно важна для Украины,
– сказал Зеленский.
Он также поблагодарил работников ГУР за их работу.
Президент наградил разведчиков / Фото из телеграммы Владимира Зеленского
Президент наградил разведчиков / Фото из телеграммы Владимира Зеленского
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