Глаза и уши нашего государства, – Зеленский наградил разведчиков

Президент Украины Владимир Зеленский наградил разведчиков. Глава государства отметил их профессионализм.

Президент отметил, что разведка является глазами и ушами нашего государства. Хотя, как он заметил, иногда это может быть неощутимо для обычных граждан.

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Работники ГУР Минобороны – глаза и уши нашего государства. Ваша работа незаметна для широкой общественности, но чрезвычайно важна для Украины,

– сказал Зеленский.

Он также поблагодарил работников ГУР за их работу.

Президент наградил разведчиков / Фото из телеграммы Владимира Зеленского

Президент наградил разведчиков / Фото из телеграммы Владимира Зеленского

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