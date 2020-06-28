В шотландском Глазго снова произошла резня. Днем 28 июня неизвестный совершил нападение на улице Аргайл. Это недалеко от места, где произошел похожий инцидент несколько дней назад. Предварительно, в результате преступления пострадал по меньшей мере 1 человек.

Новая резня в Глазго: подробности Сейчас район места преступления окружила полиция. Правоохранители говорят, что это целенаправленное нападение. Правда, дальнейшей угрозы для людей нет. Об этом пишет The Guardian. К теме Резня в Глазго: неизвестный атаковал прохожих – есть жертвы Место новой резни в Глазго Было много криков, парень лежал на земле с кровью по всему телу. Похоже, парень вышел из отеля Premier Inn,

– говорит один из очевидцев происшествия. Обратите внимание Рыбалка с резней: в Гидропарке Киева мужчина ударил приятеля ножницами – фото +18 Места старой и новой резни в Глазго / Инфографика The Daily Mail Коротко о предыдущей резне в Глазго Инцидент произошел 26 июня на входе в один из отелей на улице Вест Джордж.

Неизвестный набросился с ножом на лестничной клетке на в среднем 6 человек, включая офицера полиции.

По меньшей мере 3 человека погибли.

На месте преступления силовики нападающего ликвидировали.

Правоохранители выяснили, что нападавший – 28-летний Абадлла Адам. Он является уроженцем Судана.

В полиции заявили, что это не террористический акт. Также правоохранители на разыскивали другого, кто мог бы иметь отношение к инциденту.