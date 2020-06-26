Резня в Глазго: неизвестный атаковал прохожих – есть жертвы
В шотландском Глазго неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих. Есть несколько погибших, на данный момент речь идет о трех людях. Нападавшего полиция ликвидировала на месте.
Резня в Глазго: детали
Инцидент произошел на входе в одной из гостиниц в центре города. По редварительной информации, нападавший ранил трех человек на лестничной клетке, после чего они умерли. Об этом пишут британские СМИ, в частности BBC и Sky News.
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Также в результате инцидента несколько человек получили ножевые ранения, в том числе полицейский. Все они сейчас находятся в больнице.
На месте происшествия находятся десятки полицейских машин и автомобилей скорой помощи.
В полиции сообщили, что нападающего застрелил один из офицеров.
Сейчас территорию вокруг места резни окружила полиция. Проход сюда запрещен.
Однако я хотел бы заверить общественность в том, что этот инцидент исчерпан. Поэтому особой угрозы жителям и гостям Глазго нет. Также хотел бы отметить, что сейчас мы не ищем кого-то другого, кто имеет отношение к этому инциденту,
– заявил помощник главного констебля Стив Джонсон.
Видео с места резни в Глазго
Что говорят очевидцы
Свидетели рассказывают, что они видели многих окровавленных людей, которых на носилках уносили медики. В частности, один мужчина видел четырех человек, которых забрали "скорые".
Я видел мужчину, который лежал на земле, африканского происхождения, без ботинок. Он был на земле, когда кто-то держался за бок. Я не знаю, было ли это пулевое ранение, или колото-резаное, или что-то другое,
– отмечает один из очевидцев.
Также свидетели предполагают, что жертв было четыре, но одной из них оказался нападающий.
В первые минуты, по словам очевидцев, они увидели суету, потом прибыла скорая помощь. А потом территорию возле гостиницы заполонила вооруженная полиция. Правоохранители, в свою очередь, сказали людям зайти обратно к зданиям и закрыть все двери.
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Реакция британского премьера Бориса Джонсона
События в Глазго уже прокомментировал премьер Великобритании Борис Джонсон. Соответствующее сообщение появилось на его странице в твиттере.
Я ужасно расстроен инцидентом в Глазго, мои мысли – со всеми пострадавшими и их семьями. Спасибо вам, сотрудники экстренных служб, кто реагирует на ситуацию,
– отметил политик.
На инцидент также отреагировала первый министр Шотландии Никола Старджен. Она ситуацию назвала ужасной и призвала людей держаться подальше от района, где произошла резьня.