У шотландському Глазго невідомий чоловік із ножем напав на перехожих. Є кілька загиблих, наразі мовиться про трьох людей. Самого нападника поліція ліквідувала на місці.

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Інцидент трапився на вході до одного з готелів у центрі міста. Попередньо, нападник поранив трьох людей на сходовій клітці, після чого вони померли. Про це пишуть британські ЗМІ, зокрема BBC і Sky News.

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Також внаслідок інциденту кілька людей зазнали ножових поранень, зокрема поліцейський. Усі вони зараз перебувають у лікарні.

На місці події перебувають десятки поліцейських машин і автомобілів швидкої допомоги.

У поліції повідомили, що нападника застрелив один із офіцерів.

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