Різанина в Глазго: невідомий атакував перехожих – є жертви
У шотландському Глазго невідомий чоловік із ножем напав на перехожих. Є кілька загиблих, наразі мовиться про трьох людей. Самого нападника поліція ліквідувала на місці.
Різанина в Глазго: деталі
Інцидент трапився на вході до одного з готелів у центрі міста. Попередньо, нападник поранив трьох людей на сходовій клітці, після чого вони померли. Про це пишуть британські ЗМІ, зокрема BBC і Sky News.
До речі Рибалка з різаниною: у Гідропарку Києва чоловік вдарив приятеля ножицями – фото +18
Також внаслідок інциденту кілька людей зазнали ножових поранень, зокрема поліцейський. Усі вони зараз перебувають у лікарні.
На місці події перебувають десятки поліцейських машин і автомобілів швидкої допомоги.
У поліції повідомили, що нападника застрелив один із офіцерів.
Новина доповнюється