У шотландському Глазго знову сталася різанина. Вдень 28 червня невідомий скоїв напад на вулиці Аргайл. Це неподалік місця, де стався схожий інцидент кілька днів тому. Попередньо, внаслідок злочину постраждала щонайменше 1 людина.

Нова різанина в Глазго: подробиці

Наразі район місця злочину оточила поліція. Правоохоронці кажуть, що це цілеспрямований напад. Щоправда, подальшої загрози для людей немає. Про це пише The Guardian.

До теми Різанина в Глазго: невідомий атакував перехожих – є жертви



Місце нової різанини в Глазго

Було безліч криків, хлопець лежав на землі з кров'ю по всьому тілу. Схоже, хлопець вийшов з готелю Premier Inn,

– каже один із очевидців події.

Зверніть увагу Рибалка з різаниною: у Гідропарку Києва чоловік вдарив приятеля ножицями – фото +18

Місця старої та нової різанини в Глазго / Інфографіка The Daily Mail

Коротко про попередню різанину в Глазго