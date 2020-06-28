У Глазго сталася нова різанина – практично на тому ж місці, що і попередня: деталі
У шотландському Глазго знову сталася різанина. Вдень 28 червня невідомий скоїв напад на вулиці Аргайл. Це неподалік місця, де стався схожий інцидент кілька днів тому. Попередньо, внаслідок злочину постраждала щонайменше 1 людина.
Нова різанина в Глазго: подробиці
Наразі район місця злочину оточила поліція. Правоохоронці кажуть, що це цілеспрямований напад. Щоправда, подальшої загрози для людей немає. Про це пише The Guardian.
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Місце нової різанини в Глазго
Було безліч криків, хлопець лежав на землі з кров'ю по всьому тілу. Схоже, хлопець вийшов з готелю Premier Inn,
– каже один із очевидців події.
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Місця старої та нової різанини в Глазго / Інфографіка The Daily Mail
Коротко про попередню різанину в Глазго
- Інцидент трапився 26 червня на вході до одного з готелів вулиці Вест Джордж.
- Невідомий накинувся з ножем на сходовій клітці на загалом 6 людей, включно з офіцером поліції.
- Щонайменше 3 людини загинули.
- На місці злочину силовики нападника ліквідували.
- Правоохоронці з’ясували, що нападник – 28-річний Абадлла Адам. Він є уродженцем Судану.
- У поліції заявили, що це не терористичний акт. Також правоохоронці на розшукували когось іншого, хто міг би мати стосунок до інциденту.