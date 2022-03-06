Глубина входа бомбы – 7 метров, – мэр Коростеня о ночном ударе по городу

Российские орки ударили ракетами по жилому сектору Коростеня. Мэр города Владимир Москаленко рассказал, что ситуация – ужасная.

Россияне начали сбрасывать бомбы около 2:00. Они летели в частные районы. Мэр подчеркнул, что это трагедия.

Важно В результате ракетных обстрелов в Коростене погиб человек

По словам Москаленко, зафиксировали глубину входа бомбы в 7 метров, ширина отверстия – 10 метров.

Ребенку оторвало ножки

Городской голова рассказал, что в результате обстрела погиб один человек, еще пятеро ранены.

Более того, маленькому ребенку оторвало ножки.

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