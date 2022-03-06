Глубина входа бомбы – 7 метров, – мэр Коростеня о ночном ударе по городу
6 марта 2022 , 13:12Читати новину українською
Источник:"Рада"
Российские орки ударили ракетами по жилому сектору Коростеня. Мэр города Владимир Москаленко рассказал, что ситуация – ужасная.
Россияне начали сбрасывать бомбы около 2:00. Они летели в частные районы. Мэр подчеркнул, что это трагедия.
Важно В результате ракетных обстрелов в Коростене погиб человек
По словам Москаленко, зафиксировали глубину входа бомбы в 7 метров, ширина отверстия – 10 метров.
Ребенку оторвало ножки
Городской голова рассказал, что в результате обстрела погиб один человек, еще пятеро ранены.
Более того, маленькому ребенку оторвало ножки.
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