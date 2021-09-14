По словам Путина, он накануне весь день общался с человеком, у которого потом подтвердили коронавирус. Болезнь своего соратника он объяснил тем, что тот поздно получил вторую дозу вакцины "Спутник V".

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Путина эта ситуация не тревожит

Российского президента не очень тревожит вспышка коронавируса в его окружении. Путин решил продемонстрировать россиянам "веру" в российский "Спутник V". Он считает, что самое время проверить, насколько вакцина является эффективной и назвал эту ситуацию "естественным экспериментом".

Посмотрим, как на практике сработает "Спутник V",

– заявил Путин.

Кроме того, российский президент отметил, что чувствует себя хорошо. Также он выразил уверенность, что российская вакцина "сработает так, как и должна сработать".

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