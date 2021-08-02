Государство-агрессор провело на оккупированном Донбассе агитационную кампанию по вакцинации препаратом "Sputnik V". На самом деле людей вводят в заблуждение и вакцинируют однокомпонентным двойником препарата.

Кстати Российский врач рассказал, что "Спутник V" действует 2 месяца, "ЭпиВакКорона" не работает вообще

Что известно о Sputnik Light

Препарат разработан на основе вакцины "Sputnik V". Важно, что двойник не получил согласования для использования от Европейского агентства по лекарственным средствам и Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, и сама вакцина "Спутник V" имеет множество побочных эффектов.

Возникает вопрос: сколько таких эффектов имеет ее однокомпонентный вариант? Их число, скорее всего, гораздо выше,

– отметили в разведке.

В Минобороны отметили, что жители Донбасса могут стать банальными "подопытными кроликами" для российских фармацевтов. Более того, Россия не будет нести никакой ответственности за смерть или болезнь людей.

"Сколько людей убьет эта вакцина – никто не узнает", – обратили внимание в Минобороны.

Обратите внимание! В начале июля российская омбудсмен Татьяна Москалькова попала в больницу из-за заражения COVID-19. Хотя еще в мае правозащитница привилась вакциной "Спутник V".