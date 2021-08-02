Держава-агресор провела на окупованому Донбасі агітаційну кампанію з вакцинації препаратом "Sputnik V". Насправді ж людей вводять в оману та вакцинують однокомпонентним двійником препарату.

До речі Російський лікар розповів, що "Супутник V" діє 2 місяці, а "ЕпіВакКорона" не діє взагалі

Що відомо про Sputnik Light

Препарат розроблений на снові вакцини "Sputnik V". Важливо, що двійник не отримав погодження для використання від Європейського агентства з лікарняних виробів та Всесвітньої організації охорони здоров’я. Зрештою, і сама вакцина "Супутник V" має безліч побічних ефектів.

Виникає питання: скільки таких ефектів має її однокомпонентний варіант? Їх число, швидше за все, набагато вище,

– наголосили у розвідці.

У Міноборони зазначили, що жителі Донбасу можуть стати банальними "піддослідними кроликами" для російських фармацевтів. Ба більше, Росія не нестиме ніякої відповідальності за смерть або хворобу людей.

"Скільки людей вб'є ця вакцина – ніхто не дізнається", – звернули увагу у Міноборони.

Зверніть увагу! На початку липня російська омбудсменка Тетяна Москалькова потрапила до лікарні через зараження COVID-19. Хоча ще у травні правозахисниця щепилася вакциною "Супутник V".