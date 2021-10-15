Глобальное потепление более угрожающее для планеты, чем COVID-19, – ВОЗ

От загрязнения воздуха в мире ежегодно умирает 7 миллионов человек. В частности, в Украине жертвами испорченного воздуха стали почти 3 тысячи человек в течение 2020 года. Ученые предупреждают, что климатические изменения могут привести к большим катастрофам.

В Организации объединенных наций предупредили, что вследствие вреда окружающей среде разрушаются системы питания. Это потенциально может привести к недостатку продуктов на планете. В то же время психологи констатируют увеличение психологических расстройств у людей на фоне глобального потепления.

К теме Ученые прогнозируют затопление территорий, на которых живет полмиллиарда человек: кто пострадает

По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, изменения климата могут нанести миру больший вред чем пандемия COVID-19. В международной организации призвали мировые правительства к действиям, чтобы предотвратить катастрофические последствия глобального потепления для планеты.

Подтопления в Китае унесли жизни 29 человек

На севере Китая масштабные подтопления унесли жизни 29 человек, судьбы еще 3 человек – неизвестны. В провинции Шаньси стихия разрушила более 19 тысяч домов, а еще 17 тысяч получили повреждения.



В результате подтоплений в Китае погибли 29 человек / Фото Xinhua News Agency

Из 70 округов китайской провинции спасатели эвакуировали во временные убежища более 120 тысяч человек. Все это – последствия дождя, который начался 5 суток назад и принес на территорию 3-месячную норму осадков.

Власть направила в пораженные регионы дополнительные подразделения спасателей для оказания помощи населению. Однако пострадали не только люди, но и исторические достопримечательности региона. Убытки от подтоплений оценили в 775 миллионов долларов.

Калифорнийские пожары разрушили 200 домов

Не менее сложная ситуация с другой стороны полушария – в Калифорнии пожарные пытаются обуздать лесные пожары. Пламя уничтожило 54 квадратных километра угодий и приблизилось вплотную к Санта-Барбаре – пригороду Лос-Анджелеса.



В Калифорнии бушуют лесные пожары / Фото Santa Barbara County Fire Department

Из близлежащих городков эвакуировали 200 человек, жителей еще нескольких поселений предупредили о возможном переезде во временные убежища. Из-за задымления властям пришлось перекрыть движение по автомагистрали, которая соединяет Лос-Анджелес с Сан-Франциско.

Актуально Более 30 стран планируют сократить выбросы метана, чтобы сдержать глобальное потепление

На данный момент пожарные смогли взять под контроль лишь 5% возгораний. Пожар быстро продвигается к побережью Тихого океана. Этому способствуют и погодные условия.

Ветер дует со скоростью 80 – 90 километров в час, сильная засуха и еще и холмистый рельеф – это идеальные условия для распространения огня. Нам сложно его сдержать и взять под контроль,

– отметил представитель Департамента округа Санта-Барбара Дэниэл Бертучелли.

В основном противодействие изменениям климата зависит от правительств больших государств и руководства транснациональных корпораций. Однако на окружающую среду может повлиять каждый из нас. Чтобы следующие поколения могли поблагодарить за спасенную планету, нужно: