22 ноября Европейский Союз и ряд других стран отклонили окончательный проект соглашения климатического саммита COP31 в Анталии. Председатель конференции заявил о безрезультатности переговоров.

Заключительная пленарная сессия стала самой продолжительной конференцией сторон из-за двухдневного овертайма после двух недель непрерывных консультаций, пишет Reuters.

В чем причина провала

Председатель турецкой конференции Мурат Курум констатировал окончательное отсутствие соглашения, подготовленного Турцией и Австралией. "Ничего не поделаешь, мы сделали все, что могли. Пока нового текста не будет", – сказал он и покинул сцену во время выступлений делегатов.

Президент COP31 от Австралии Крис Боуэн назвал итоговый результат "очень разочаровывающим". Он подчеркнул, что разногласия между сторонами возникли по вопросам энергоносителей и объемов финансирования климатических программ.

Министр окружающей среды Ирландии Дарра О'Брайен заявил, что европейская сторона отказалась поддержать предложенное соглашение из-за игнорирования первопричин глобального потепления.

Недопустимо, что у нас есть закон о климате, в котором нет ни одного упоминания об ископаемом топливе, ни одного упоминания о переходе от ископаемого топлива,

– подчеркнул ирландский министр.

По оценкам наблюдателей, Саудовская Аравия и другие большие страны-производители нефти активно лоббировали исключение из текста любых обязательств по отказу от углеводородов. Вместе с тем отмечается, что документ предлагал развитие технологий улавливания углерода, что вызвало опасения относительно сохранения добычи нефти в прежних масштабах.

Претензии государств и сохранение международных рамок

Делегация Панамы также заблокировала проект решения, объяснив свой шаг несоответствием текста масштабам и срочности климатического кризиса.

Развивающиеся страны раскритиковали саммит за отсутствие гарантий нового финансирования для адаптации к изменению климата, поскольку заявленное утроение помощи не имело четкой базовой отправной точки. Выдвинутая Турцией идея увеличить долю электроэнергии в мировом потреблении до 35% к 2035 году также вызвала дискуссии из-за риска дополнительных расходов для стран с более бедной экономикой.

Министр по вопросам климата Бельгии Жан-Люк Крюкке назвал фиаско тяжелым, но оправданным результатом переговоров.

Несмотря на срыв договоренностей в Анталии, обязательства предыдущих конференций ООН и действующие правовые рамки продолжают действовать, сообщает агентство. Напоминается, что в последний раз климатические переговоры ООН завершились без принятия итогового соглашения всеми сторонами еще в 2009 году в Копенгагене.