Глобальные изменения климата: какие страны подверглись катастрофическим последствиям

В Национальном управлении океана и атмосферы обнародовали информацию о том, что погода за прошлый месяц побила 118 исторических рекордов. От наводнений, аномальной жары и пожаров погибли сотни людей. Проделки природы ощутили на себе жители почти всех континентов.

Погода сильно поиздевалась над жителями Японии.

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За последний месяц страна успела пережить три стихийных явления – масштабные наводнения, аномальную жару и тайфун. Большая вода унесла жизни более двух сотен человек. 4 миллиона жителей пришлось эвакуировать.

За прошедшие две недели от аномальной жары там погибли 80 человек. В понедельник там зафиксировали рекордный для страны 41 градус тепла, а 28 июля там бушевал тайфун "Джондари". Уже через несколько часов после него пострадало более двух десятков человек, также восемь тысяч домов остались без света. К очередному разгулу стихии в Японии готовились заранее. Накануне там отменили сотни авиарейсов, эвакуировали людей и перекрыли трассы, которые он может задеть.

Последствия после стихии в Японии

А в США жители Калифорнии борются с масштабными лесными пожарами, бушующими на севере штата. От огня погибли по меньшей мере 5 человек, еще почти 40 тысяч – пришлось эвакуировать. В регионе уже объявили чрезвычайное положение. Спасатели также сообщают о пропавших без вести, их точное количество неизвестно. Пожары уничтожили уже полтысячи домов, однако, огонь продолжает распространяться. Ситуацию усугубляет жара и сильные ветры.

Пожар в Калифорнии

Почти неделю горели леса в Греции и унесли жизни не менее восьми десятков человек. Из-за сильного ветра пламя распространялось очень быстро. Десятки домов сгорели, а несколько дней спустя греческую столицу покрыли ливни. Северные окраины города затопило, коммунальщики до сих пор разбирают поваленные деревья и вычищают грязь с улиц. Власть продолжает расследовать причины самых масштабных пожаров в истории страны.

Лесные пожары в Греции

Нетипично высокие температуры зафиксировали и в других европейских странах. Тепло было в обычно холодных Финляндии, Норвегии, Швеции. Там на этой неделе столбик термометра показывал 32 градуса. Странное лето и в Великобритании, ведь вместо умеренной температуры и облачности, там уже вторую неделю держится жара выше 30-ти градусов.

Эксперты же такие изменения называют закономерными. Говорят, что причиной рекордно высоких температур и других странностей природы являются глобальные изменения климата на планете. И в который раз предупреждают, что на климатическую ситуацию в мире влияет, прежде всего, вредная деятельность людей.