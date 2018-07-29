Глобальні зміни клімату: які країни зазнали катастрофічних наслідків

В Національному управлінні океану та атмосфери оприлюднили інформацію про те, що погода за минулий місяць побила 118 історичних рекордів. Від повеней, аномальної спеки і пожеж загинули сотні людей. Витівки природи відчули на собі жителі мало не усіх континентів.

Погода сильно познущалася над жителями Японії.

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За останній місяць країна встигла пережити три стихійні явища – масштабні повені, аномальну спеку і тайфун. Велика вода забрала життя понад двох сотень людей. 4 мільйони жителів довелось евакуювати.

За минулі два тижні від аномальної спеки там загинули 80 людей. У понеділок там зафіксували рекордний для країни 41 градус тепла, а 28 липня там вирував тайфун "Джондарі". Вже за кілька годин після через нього постраждало понад два десятки людей, також вісім тисяч осель залишились без світла. До чергового розгулу стихії у Японії готувались заздалегідь. Напередодні там скасували сотні авіарейсів, евакуювали людей і перекрили траси, які він може зачепити.



Наслідки після стихії у Японії

А у США жителі Каліфорнії борються з масштабними лісовими пожежами, що вирують на півночі штату. Від вогню загинуло щонайменше 5 людей, ще майже 40 тисяч – довелося евакуювати. У регіоні вже оголосили надзвичайний стан. Рятувальники також повідомляють про зниклих безвісти, їх точна кількість невідома. Пожежі знищили вже півтисячі будинків, однак, вогонь продовжує поширюватись. Ситуацію погіршує спека і сильні вітри.



Пожежа у Каліфорнії

Майже тиждень палали ліси у Греції і забрали життя щонайменше восьми десятків людей. Через сильний вітер полум'я поширювалось дуже швидко. Десятки будинків згоріли вщент, а кілька днів потому грецьку столицю вкрили зливи. Північні околиці міста затопило, комунальники досі розбирають повалені дерева і вичищають бруд з вулиць. Влада продовжує розслідувати причини наймасштабніших пожеж в історії країни.



Лісові пожежі у Греції

Нетипово високі температури зафіксували і в інших європейських країнах. Тепло було у зазвичай прохолодних Фінляндії, Норвегії, Швеції. Там цього тижня стовпчик термометра показував 32 градуси. Дивне літо і у Великій Британії, адже замість помірної температури і хмарності, там вже другий тиждень тримається спека вище 30-ти градусів.

Експерти ж такі зміни називають закономірними. Говорять, що причиною рекордно високих температур та інших дивацтв природи є глобальні зміни клімату на планеті. І вкотре попереджають, що на кліматичну ситуацію у світі впливає, насамперед, шкідлива діяльність людей.