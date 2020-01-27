Глобальные конфликты: миф или реальность

Международный порядок продолжает пребывать в состоянии полураспада.

Ослаблены режимы и институции; государства полагаются на более простые механизмы силового равновесия и понимают национальные интересы в более эгоистическом ключе. Значит ли это, что глобальные конфликты неизбежны? Нет.

Подробнее о гонке вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне – в материале 24 канала.

Статистика последних лет показывает: мир не становится более опасным местом. Количество вооруженных конфликтов и войн остается на примерно одинаковом уровне. Расходы на вооружения в постоянных ценах даже слегка сокращаются. Да, некоторые региональные противоречия обостряются и втягивают великие державы в порожденные ими конфликты, но так было на протяжении большей части истории последних семидесяти лет.

Торговая война между США и Китаем находится в надежных границах: ни одной из сторон не выгодна эскалация на политическом уровне. Спор о тарифах останется торговым и не перерастет в насильственное геополитическое противостояние. Ни о какой новой "холодной войне" между Россией и Западом речи не идет. Мир не тот, что был во второй половине ХХ века; Россия – это не СССР; а повестка дня международной политики совсем иная. Никому не нужно рискованное балансирование на грани кризиса, в современном мире более эффективны иные инструменты.

В то же время, очевидно, что полураспад международного порядка проявляется в общем ослаблении норм и правил, в снижении уровня доверия – что приводит к попыткам оставшиеся правила пересмотреть или сохранить. Вокруг этих вопросов борьба вполне вероятна. Вопрос в том, какие формы она будет принимать: конкуренции идеологий, взаимодействия трактовок и нарративов, борьбы за сферы влияния или всего понемногу.

С точки зрения одной из теорий, ситуация, когда гегемон международной системы – в нашем случае США – находится в упадке и его быстро догоняет новый претендент – Китай – является наиболее опасной и нестабильной. Этот фактор нельзя не учитывать; но в то же время стоимость использования вооруженной силы в современном мире остается крайне высокой. И для США, и для Китая более целесообразными окажутся мирные формы решения конфликтов.

Подводя итог, можно сказать, что сколько бы не переводили стрелки Часов судного дня вперед, вероятность крупномасштабных войн остается низкой, отражая характерные тенденции последних десятилетий.

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