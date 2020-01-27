19:11
27 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностражиркус. К нам едет Ревизор
      Вєсті Кремля
      17:52, 25 января
      Вести.UA. Жир: Порошенко ломают планы. "Слуги народа" не хотят в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:25, 25 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Публикации Блоги
      АВИАКАТАСТРОФА В АФГАНИСТАНЕ КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Глобальные конфликты: миф или реальность

      11
      Глобальная криза: быть или не быть / hn

      Международный порядок продолжает пребывать в состоянии полураспада.

      Ослаблены режимы и институции; государства полагаются на более простые механизмы силового равновесия и понимают национальные интересы в более эгоистическом ключе. Значит ли это, что глобальные конфликты неизбежны? Нет.

      Подробнее о гонке вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне – в материале 24 канала.

      Статистика последних лет показывает: мир не становится более опасным местом. Количество вооруженных конфликтов и войн остается на примерно одинаковом уровне. Расходы на вооружения в постоянных ценах даже слегка сокращаются. Да, некоторые региональные противоречия обостряются и втягивают великие державы в порожденные ими конфликты, но так было на протяжении большей части истории последних семидесяти лет.

      Торговая война между США и Китаем находится в надежных границах: ни одной из сторон не выгодна эскалация на политическом уровне. Спор о тарифах останется торговым и не перерастет в насильственное геополитическое противостояние. Ни о какой новой "холодной войне" между Россией и Западом речи не идет. Мир не тот, что был во второй половине ХХ века; Россия – это не СССР; а повестка дня международной политики совсем иная. Никому не нужно рискованное балансирование на грани кризиса, в современном мире более эффективны иные инструменты.

      В то же время, очевидно, что полураспад международного порядка проявляется в общем ослаблении норм и правил, в снижении уровня доверия – что приводит к попыткам оставшиеся правила пересмотреть или сохранить. Вокруг этих вопросов борьба вполне вероятна. Вопрос в том, какие формы она будет принимать: конкуренции идеологий, взаимодействия трактовок и нарративов, борьбы за сферы влияния или всего понемногу.

      С точки зрения одной из теорий, ситуация, когда гегемон международной системы – в нашем случае США – находится в упадке и его быстро догоняет новый претендент – Китай – является наиболее опасной и нестабильной. Этот фактор нельзя не учитывать; но в то же время стоимость использования вооруженной силы в современном мире остается крайне высокой. И для США, и для Китая более целесообразными окажутся мирные формы решения конфликтов.

      Подводя итог, можно сказать, что сколько бы не переводили стрелки Часов судного дня вперед, вероятность крупномасштабных войн остается низкой, отражая характерные тенденции последних десятилетий.

      Обратите внимание: Конец света близко: что такое Часы Судного дня и сколько времени осталось человечеству

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      26671
      Автор: Николай Капитоненко
      Теги: Новости политики Новости России Китай Публикации Новости США Война
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Глобальные конфликты: миф или реальность
      Блоги 11
      сегодня , 18:45 Ротация в окружении Путина: Кремль меняет курс в отношении Украины?
      Інна Жолобович 224
      16 января , 14:11 Электрокамины и их типы: от напольных до настенных
      481
      сегодня , 09:07 Афиша Киева на неделю: куда пойти 27 января — 2 февраля
      51
      сегодня , 18:00 П'яні за кермом: чому суддів Бабенка та Сердюка досі не покарали
      Роман Маселко 61
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук