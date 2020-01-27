Конец света близко: что такое Часы Судного дня и сколько времени осталось человечеству

Накануне ученые в очередной раз перевели Часы Судного дня. Таким образом человечеству до условного апокалипсиса остается сто секунд. Что это значит, почему стрелки перевели и каким образом их можно отодвинуть назад – в материале 24 канала.

Что такое Часы Судного дня?

Проект американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Часы, расположенные в Чикаго, показывают символическое время, оставшееся до глобальной техногенной катастрофы (или до полуночи). Это – метафора угрозы человечеству от непроверенных научно-технических достижений. Установили их в 1947 году и тогда стрелка показывала семь минут до полуночи.

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Часы впервые были созданы американскими учеными, которые работали над Манхэттенским проектом и разработали первое в мире ядерное оружие. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала и ряд специалистов. В январе каждого года они решают, какое время будут показывать часы в ближайшие 12 месяцев.

Основными факторами, влияющими на приближение стрелки к полуночи, являются ядерный риск и изменения климата. Также следят за развитием технологий, которые могут нанести безвозвратный вред человечеству.

Почему их перевели сейчас?

23 января 2020 года часы Судного дня перевели на 100 секунд до полуночи.

Сейчас мы демонстрируем, насколько близок мир к катастрофе. За секунды, а не часы или минуты. Мы сталкиваемся с настоящей чрезвычайной ситуацией – абсолютно неприемлемым состоянием дел в мире, что не позволяет любые дальнейшие ошибки,

– заявила президент и глава компании, которая издает журнал Bulletin of the Atomic Scientists, Рейчел Бронсон.

Today, the Bulletin set the #DoomsdayClock closer than ever: It is 100 seconds to midnight. Read the full Clock statement here. https://t.co/w3aOZ3voUh pic.twitter.com/sxQv92dGP0 — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 24, 2020

Бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в связи с этим отметил, что "мы должны действовать и работать вместе, ни одна страна или человек не может это сделать в одиночку".

Опасное соперничество и враждебность среди сверхдержав увеличивают вероятность ядерной ошибки. Изменение климата просто затрудняет кризис. Если когда и будет время проснуться, то это сейчас,

– говорит еще один член коллегии, бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун.

Комитет предупредил о еще одной угрозе, особенно незадолго до президентских выборов в США: "дезинформационные кампании, используемые правительством для посева недоверия к институтам".

То есть выдумки, преувеличение и неправильная трактовка многих вещей могут привести к глобальному недоверию к любым научно доказанным фактам.

Угроза возросла из-за усиления напряженности между США и Ираном, который продолжает накапливать уран после выхода США из ядерного соглашения. А также – из-за развития ядерного оружия в Северной Корее, Штатах, Китае и России.

Стоит упомянуть и об официальном завершении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019 года, что подтолкнуло США и Россию к началу разработки ранее запрещенного оружия.

Так какие факторы определяют, насколько мы близко к полуночи?

Основными факторами являются угроза ядерного оружия и изменения климата.

На момент создания часов наибольшим риском для человечества была ядерная война, так как США и Советский Союз начали гонку вооружения. Однако в 2007 году начали учитывать и опасности от изменения климата.

Последние несколько лет коллегия начала рассматривать также другие "разрушительные технологии", включая искусственный интеллект и киберугрозы.

Когда и почему Часы переводили в прошлом?

За всю историю существования Часы Судного дня переводились 25 раз, включая установку в 1947 году – тогда давали человечеству условных семь минут существования.

1949 – на 4 минуты вперед, испытания атомной бомбы в СССР.

1953 – на 1 минуту вперед, испытания водородной бомбы.

1960 – на 5 минут назад, активные попытки СССР и США избежать конфронтации.

1963 – на 5 минут назад, Конвенция о запрещении ядерных испытаний в атмосфере.

1968 – на 5 минут вперед, появление ядерного оружия у Франции и Китая.

1969 – на 3 минуты назад, принятие Конвенции о нераспространении ядерного оружия.

1972 – на 2 минуты назад, подписание двух советско-американских договоров о сокращении стратегических ракетных арсеналов и противоракетной обороны.

1974 – на 3 минуты вперед, Индия испытала атомную бомбу.

1980 – на 2 минуты вперед, СССР и США продолжили ядерную гонку.

1981 – на 3 минуты вперед, советские войска вошли в Афганистан, США усилили свою внешнюю политику.

1984 – на 1 минуту вперед, прекращение советско-американских переговоров.

1988 – на 3 минуты назад, подписан советско-американский договор, запрещавший ядерные ракеты среднего радиуса действия.

1990 – на 4 минуты назад, крах социалистической системы.

1991 – на 7 минут назад, завершение холодной войны, СССР и США начали масштабное сокращение своих ядерных арсеналов.

1995 – на 3 минуты вперед, процесс уменьшения ядерных арсеналов прекращен, но возникла реальная угроза ядерного терроризма.

1998 – на 5 минут вперед, Индия и Пакистан фактически провели ядерные испытания.

2002 – на 2 минуты вперед, теракты 11 сентября 2001 года.

2007 – на 2 минуты вперед, ядерные разработки Северной Кореи и Ирана и изменения климата.

2010 – на 1 минуту назад, потепление в международных отношениях.

2012 года – на 1 минуту вперед, угроза распространения и использования в локальных конфликтах ядерного оружия, угроза экологических катастроф.

2015 – на 2 минуты вперед, нехватка мировых политических противодействий глобальному изменению климата.

2017 – на 0,5 минуты вперед, заявления президента США Дональда Трампа об использовании и распространении ядерного оружия и игнорировании им проблемы климата.

2018 – на 0,5 минуты вперед, неспособность мировых лидеров преодолеть угрозы ядерной войны и климатических изменений (время 23:58:00).​

Когда переводили Часы Судного дня: видео

Что мы можем сделать, чтобы перевести часы назад?

Цель проекта – не использовать Часы как тактику отпугивания, а заставить людей говорить.

Мы пытаемся заставить общественность говорить о состоянии ядерной безопасности и реально давить на лидеров, чтобы обратить на это внимание, а также – на изменения климата, показывая тем самым свою обеспокоенность,

– объяснили CNN в Bulletin of the Atomic Scientists.

Собственно, поэтому стрелка переводилась и обратно, причем почти так же часто, как и двигалась ближе к полуночи. В будущем это возможно, в частности, если мировые лидеры будут делать серьезные шаги для замедления изменений климата.

Подробнее о гонке вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне – в материале 24 канала.