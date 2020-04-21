"Глупость несусветная": Лукашенко против ношения детьми масок в школах

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает "глупостью несусветной" ношение детьми масок в школах. Те, кто вынуждает к этому, занимаются "очковтирательством и показухой".

О своем отношении к ношению детьми масок в школах Лукашенко рассказал во время рабочей поездки в Бобруйск, сообщает пресс-служба Президента Беларуси.

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Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, дадут ответ,

– отметил Лукашенко.

По мнению президента, те, кто заставляет детей носить маски, использовать "горючие антисептики на этаноле" и рассаживает их по классу, просто занимаются "очковтирательством и показухой".

"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо", – добавил белорусский президент. Он подчеркнул, если такие случаи произойдут, это означает, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, "они ответят".

Что известно об обучении в школах Беларуси

Весенние школьные каникулы в школах, которые начались 30 марта, дважды продлевались из-за возможного распространения коронавируса.

Недавно Министерство образования приняло решение возобновить учебный процесс с 20 апреля .

. По данным ведомства, в школы после удлиненных каникул в первый день четвертой четверти пришли примерно 30 – 40% учащихся.

Обратите внимание! По состоянию на 21 апреля в Беларуси зафиксировали 6 264 случая заражения коронавирусом. От болезни умер 51 человек, выздороветь удалось 514. В стране нет жесткого карантина. С 7 апреля карантинные ограничения ввели в Минске.