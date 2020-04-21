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      "Дурість несусвітня": Лукашенко проти носіння дітьми масок у школах

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      Лукашенко проти носіння дітьми захисних масок у школах / president.gov.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вважає "дурістю несусвітньою" носіння дітьми масок у школах. Ті, хто змушує до цього, займаються "окозамилюванням і показухою".

      Про своє ставлення до носіння дітьми масок в школах Лукашенко розповів під час робочої поїздки у Бобруйськ, повідомляє пресслужба Президента Білорусі.

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      Дурість несусвітня. Не можна дітям ці маски надягати, особливо в школі. Такої вимоги не було. І якщо десь це є, ті, хто це запровадив, дадуть відповідь,
      – зазначив Лукашенко.

      На думку президента, ті, хто змушує дітей носити маски, використовувати "горючі антисептики на етанолі" і розсаджує їх по класу, просто займаються "окозамилюванням і показухою".

      "Ви краще вікно відкрийте, провітріть, щоб було свіжо", – додав білоруський президент. Він наголосив, якщо такі випадки трапляться, це означає, що міністерство і губернатори не проконтролювали це питання, "вони дадуть відповідь".

      Що відомо про навчання у школах Білорусі

      • Весняні шкільні канікули у школах, які розпочалися 30 березня, двічі продовжувалися через можливе поширення коронавірусу.
      • Нещодавно міністерство освіти прийняло рішення відновити навчального процесу з 20 квітня.
      • За даними відомства, у школи після подовжених канікул у перший день четвертої чверті прийшли приблизно 30 – 40% учнів.

      Зверніть увагу! Станом на 21 квітня у Білорусі зафіксували 6 тисяч 264 випадки зараження коронавірусом. Від недуги померла 51 людина, одужати вдалося 514. У країні немає жорсткого карантину. З 7 квітня карантинні обмеження ввели у Мінську.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Освіта Школа Коронавірус COVID-19 Олександр Лукашенко Новини Білорусі Новини політики
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