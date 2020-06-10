10 июня Петру Порошенко ГБР вручило подозрение по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По мнению журналиста-расследователя Дмитрия Гнапа, правоохранителям надо сосредоточиться на других, более известных коррупционных скандалах, в которые пятый президент был вовлечен.

Он отметил, что есть минимум 4 коррупционных дела, где Петр Порошенко мог бы получить реальные тюремные сроки. И у большей части общества не было бы вопросов в отношении справедливости правосудия. Об этом Дмитрий Гнап рассказал в эфире 24 канала.

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Дело "Роттердам+"

По словам Дмитрия Гнапа, в скандально известном деле "Роттердам+" ближайшее окружение Петра Порошенко, его финансисты, менеджер его компании Дмитрий Вовк, который возглавил Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП – 24 канал) в интересах олигарха Ахметова повышали тарифы на электроэнергию.

Очевидно, все было сделано с ведома и с участием Петра Порошенко,

– отметил журналист-расследователь.

Больше о том, почему формулу "Роттердам+" называют скандальной – читайте здесь.

Дело Романа Насирова

Также он назвал и дело экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, который согласовал отсрочку уплаты налогов на 3 миллиарда гривен для фирм нардепа-беглеца Онищенко. И добавил: сам Онищенко готов свидетельствовать в суде, что все было сделано с ведома Порошенко и по его указанию. То есть, Онищенко должен был заносить друзьям Порошенко "откаты" и взятки.

"Поскольку у олигарха накопился большой налоговый долг, то, как говорит Онищенко, Порошенко дал указание Насирову сделать отсрочку нардепу-беглецу. Для того, чтобы Онищенко продолжал заносить "черную кассу" друзьям Порошенко", – пояснил Дмитрий Гнап.



Роман Насиров / Фото официальный сайт Государственной фискальной службы

Дело относительно Одесского припортового завода

Еще одним громким делом, в котором участвовал Петр Порошенко, является дело в отношении Одесского припортового завода. По словам Дмитрия Гнапа, один из ее главных фигурантов – Александр Грановский – это бывший нардеп от БПП, который во времена президентства Порошенко был негласным "серым кардиналом" правоохранительной системы.

В частности, занимался закупками газа и продажей удобрений с крупнейшего государственного химического предприятия.

Окружение Порошенко там полностью все контролировало. Грановский сбежал из Украины именно из-за этого дела,

– рассказал журналист-расследователь.



Александр Грановский / Фото "Украинская правда"

Перевод средств из банка Януковича в банк Порошенко

Дмитрий Гнап отметил, что в 2017 году состоялся перевод двух миллиардов гривен с "Всеукраинского банка развития" Виктора Януковича в "Международный инвестиционный банк" Петра Порошенко.

"Несмотря на арест четвертого президента, эти деньги были переведены после ареста Януковича в банк Порошенко. После этого ни одного дела против Януковича о коррупции, о государственной измене в суд не попало", –прокомментировал он.

Дмитрий Гнап отметил, что это 4 дела, по которым Петр Порошенко мог бы получить, как минимум 8 – 10 лет тюремного срока, если бы удалось следователям доказать его вину.

Есть люди, которые были бы готовы свидетельствовать ради того, чтобы самим не сидеть 10 лет. В частности, Дмитрий Вовк по делу " Роттердам+", Роман Насиров – дело отсрочки уплаты налогов,

– пояснил журналист-расследователь.

Смотрите видео: комментарий Дмитрия Гнапа