10 червня Петру Порошенку ДБР вручило підозру у справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. На думку журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа, правоохоронцям треба зосередитися на інших, більш відомих корупційних скандалах, у яких п'ятий президент був залучений.

Він відзначив, що є щонайменше 4 справи корупційні, де Петро Порошенко міг би отримати реальні тюремні терміни. І у більшої частини суспільства не було б питань щодо справедливості правосуддя. Про це Дмитро Гнап розповів в ефірі 24 каналу.

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Справа "Роттердам+"

За словами Дмитра Гнапа, у скандально відомій справі "Роттердам+" найближче оточення Петра Порошенка, його фінансисти, менеджер його компанії Дмитро Вовк, який очолив Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП – 24 канал) в інтересах олігарха Ахметова підвищували тарифи на електроенергію.

Очевидно, все було зроблено з відома і за участю Петра Порошенка,

– зауважив журналіст-розслідувач.

Більше про те, чому формулу "Роттердам+" називають скандальною – читайте тут.

Справа Романа Насірова

Також він назвав і справу ексголови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, який погодив відтермінування сплати податків на 3 мільярди гривень для фірм нардепа-втікача Онищенка. І додав: сам Онищенко готовий свідчити в суді, що все було зроблено з відома Порошенка і за його вказівкою. Тобто, Онищенко мав заносити друзям Порошенка "відкати" і хабарі.

"Оскільки у олігарха накопичився великий податковий борг, то, як каже Онищенко, Порошенко дав вказівку Насірову зробити відтермінування нардепу-втікачу. Для того, щоб Онищенко продовжував заносити "чорну касу" друзям Порошенка", – пояснив Дмитро Гнап.



Роман Насіров / Фото офіційний сайт Державної фіскальної служби

Справа щодо одеського припортового заводу

Ще однією гучною справою, в якій залучений Петро Порошенко, є справа щодо Одеського припортового заводу. За словами Дмитра Гнапа, один з її головних фігурантів – Олександр Грановський – це колишній нардеп від БПП, який за часів президентства Порошенка був негласним "сірим кардиналом" правоохоронної системи.

Зокрема, опікувався закупівлями газу і продажем добрив з найбільшого державного хімічного підприємства.

Оточення Порошенка там повністю все контролювало. Грановський втік з України саме через цю справу,

– розповів журналіст-розслідувач.



Олександр Грановський / Фото "Українська правда"

Переказ коштів з банку Януковича в банк Порошенка

Дмитро Гнап зазначив, що у 2017 році відбувся переказ двох мільярдів гривень з "Всеукраїнського банку розвитку" Віктора Януковича до "Міжнародного інвестиційного банку" Петра Порошенка.

"Попри арешт четвертого президента, ці гроші були переказані після арешту Януковича в банк Порошенка. Після цього жодної справи проти Януковича про корупцію, а не державну зраду, до суду не потрапило", –прокоментував він.

Дмитро Гнап зауважив, що це 4 справи, за якими Петро Порошенко міг би отримати, щонайменше 8 – 10 років тюремного терміну, якби вдалося слідчим довести його провину.

Є люди, які були б готові свідчити заради того, щоб самим не сидіти 10 років. Зокрема, Дмитро Вовк у справі "Роттердам+", Роман Насіров – справа відтермінування сплати податків,

– пояснив журналіст-розслідувач.

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