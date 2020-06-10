Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що 10 або 11 червня клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петрові Порошенку скерують до суду. Його підозрюють у неправомірному призначенні Сергія Семочкана посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки.

Терміни подання клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку повідомила Ірина Венедіктова, пише УНН.

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Враховуючи те, як це все відбувається – це вже буде клопотання до суду про запобіжний захід. Сьогодні або завтра (10 – 11 червня – 24 канал) – ми це зробимо обов'язково у швидкий термін,

– наголосила Венедіктова.

Та додала, що також потрібно провести допит Порошенка як підозрюваного. За її словами, "це необхідна процесуальна дія".

Допит Порошенка в ДБР та підозра йому: що відомо

Петро Порошенко зі своїми соратниками 10 червня прийшов на допит в ДБР.

Допитувати його мали у справі про вивезення картин.

Однак допит так і не відбувся. Натомість Порошенку намагалися вручили підозру в справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

в справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Слідчі ДБР вирішують питання щодо обрання п'ятому президенту України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про Семочка і Порошенка