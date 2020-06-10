Венедіктова розповіла, коли клопотання про запобіжний захід Порошенку скерують у суд
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що 10 або 11 червня клопотання про обрання запобіжного заходу п'ятому президенту України Петрові Порошенку скерують до суду. Його підозрюють у неправомірному призначенні Сергія Семочкана посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки.
Терміни подання клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку повідомила Ірина Венедіктова, пише УНН.
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Враховуючи те, як це все відбувається – це вже буде клопотання до суду про запобіжний захід. Сьогодні або завтра (10 – 11 червня – 24 канал) – ми це зробимо обов'язково у швидкий термін,
– наголосила Венедіктова.
Та додала, що також потрібно провести допит Порошенка як підозрюваного. За її словами, "це необхідна процесуальна дія".
Допит Порошенка в ДБР та підозра йому: що відомо
- Петро Порошенко зі своїми соратниками 10 червня прийшов на допит в ДБР.
- Допитувати його мали у справі про вивезення картин.
- Однак допит так і не відбувся. Натомість Порошенку намагалися вручили підозру в справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
- Слідчі ДБР вирішують питання щодо обрання п'ятому президенту України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Що відомо про Семочка і Порошенка
- У жовтні 2018 року журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" опублікували розслідування. У ньому йшлося, що Сергій Семочко володіє статками, які не міг би придбати за офіційні доходи.
- Водночас найближча родина Семочка отримала громадянство Росії та веде бізнес в окупованому Криму.
- Порошенко звільнив Семочка 12 квітня 2019 року.
- За тиждень до того, Семочка помітили на вході до Апарату Президента Порошенка.
- Згодом в ефірі одного з телеканалів п'ятий президент підтвердив, що зустрічався із Семочком. А після зустрічі підписав указ про звільнення.