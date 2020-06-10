Венедиктова рассказала, когда ходатайство о мере пресечения Порошенко направят в суд
Генпрокурорка Ирина Венедиктова заявила, что 10 или 11 июня ходатайство об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко направят в суд. Его подозревают в неправомерном назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки.
Сроки подачи ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко сообщила Ирина Венедиктова, пишет УНН.
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Учитывая то, как это все происходит – это уже будет ходатайство в суд о мере пресечения. Сегодня или завтра (10 – 11 июня, – 24 канал) – мы это сделаем обязательно в быстрый срок,
– отметила Венедиктова.
И добавила, что также нужно провести допрос Порошенко в качестве подозреваемого. По ее словам, "это необходимое процессуальное действие".
Допрос Порошенко в ГБР и подозрение ему: что известно
- Петр Порошенко со своими соратниками 10 июня пришел на допрос в ГБР.
- Допрашивать его должны были по делу о вывозе картин.
- Однако допрос так и не состоялся. Зато Порошенко пытались вручили подозрение по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Следователи ГБР решают вопрос об избрании пятому Президенту Украины меры пресечения в виде содержания под стражей.
Что известно о Семочко и Порошенко
- В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. В нем говорилось, что Сергей Семочко владеет состоянием, которое не мог бы приобрести на официальных доходах.
- В то же время ближайшие родственники Семочко получили гражданство России и ведут бизнес в оккупированном Крыму.
- Порошенко уволил Семочко 12 апреля 2019 года.
- За неделю до того Семочко заметили на входе в Аппарат Президента Порошенко.
- Впоследствии в эфире одного из телеканалов пятый президент подтвердил, что встречался с Семочко. А после встречи подписал указ об увольнении.