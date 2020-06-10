Генпрокурорка Ирина Венедиктова заявила, что 10 или 11 июня ходатайство об избрании меры пресечения пятому Президенту Украины Петру Порошенко направят в суд. Его подозревают в неправомерном назначении Сергея Семочко на должность заместителя главы Службы внешней разведки.

Сроки подачи ходатайства об избрании меры пресечения Порошенко сообщила Ирина Венедиктова, пишет УНН.

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Учитывая то, как это все происходит – это уже будет ходатайство в суд о мере пресечения. Сегодня или завтра (10 – 11 июня, – 24 канал) – мы это сделаем обязательно в быстрый срок,

– отметила Венедиктова.

И добавила, что также нужно провести допрос Порошенко в качестве подозреваемого. По ее словам, "это необходимое процессуальное действие".

Допрос Порошенко в ГБР и подозрение ему: что известно

Петр Порошенко со своими соратниками 10 июня пришел на допрос в ГБР .

. Допрашивать его должны были по делу о вывозе картин .

. Однако допрос так и не состоялся. Зато Порошенко пытались вручили подозрение по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Следователи ГБР решают вопрос об избрании пятому Президенту Украины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что известно о Семочко и Порошенко