Петру Порошенко 10 июня вручили подозрение по делу о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. В Офисе генпрокурора говорят, что Порошенко якобы склонил главу Службы внешней разведки к превышению власти и служебных полномочий. Чтобы получить подозрение, Порошенко с защитой пришел в Офис генпрокурора.

В Офисе генпрокурора уточнили, что по данным следствия, Порошенко подозревается в том, что в 2018 году на посту президента он "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий".

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В ведомстве добавили, что президент якобы склонил главу СВР к умышленному совершению действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав и полномочий. И эти действия были совершены в условиях особого периода.

Защитник политика Илья Новиков сказал, что подозрение сформулировано так, что якобы "Порошенко с целью украсть зарплату Семочко назначил его на должность в обход процедуры".

Порошенко пришел в Офис Генпрокурора

Петр Порошенко вместе со своими адвокатами пришел в Офис Генерального прокурора, чтобы получить подозрение лично. Как сообщает "Укринформ", в комментарии журналистам он заявил, что перед тем подозрение ему пытались вручить незаконно.

Он пришел на допрос в ГБР по делу о перемещении картин через границу. Тогда, как отмечает Порошенко, ему хотели передать подозрение работники прокуратуры. Однако, сделать это должна сама генпрокурор Венедиктова, как говорит Порошенко. Все потому, что он является действующим народным депутатом и пятым президентом.

Отметим, что во время приезда Порошенко к Ирине Венедиктовой возникла потасовка внутри ее рабочего кабинета.

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Досудебное расследование в производстве проводят следователи Государственного бюро расследований. Сейчас решают вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.

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