Петр Порошенко вместе со своими соратниками 10 июня пришел на допрос в ГБР. Допрашивать его должны были по делу о вывозе картин. Допрос так и не состоялся. Зато Порошенко вручили подозрение по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Прокуроры Офиса генпрокурора по поручению Ирины Венедиктовой сообщили о подозрении Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

К теме Адвокаты Порошенко подали в суд на Венедиктову за дела об обысках в музее Гончара

В то же время адвокат пятого президента Илья Новиков отмечает, что следователи пытались вручить подозрение Порошенко, но он покинул здание Бюро. По его словам, пытались вручить подозрение по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Новиков отметил, что по закону, подозрение народному депутату должна вручать лично генпрокурор Ирина Венедиктова. Поскольку, подозрение пыталось вручить неуполномоченное лицо, Порошенко покинул здание ГБР.

Это абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно на самом деле – это юридический трэш,

– заявил Новиков.

В ГБР также утверждают, что Порошенко отказался от участия в допросе. Пятого президента пытались допросить по делу о коллекции картин, которую якобы незаконно вывезли из Украины.

Что сказал Порошенко перед допросом в ГБР

Он отметил, что ожидает извинений от ГБР и власти за то, что не дали украинцам насладиться живописью и выставкой.

Порошенко также надеется на закрытие дела против него.

Нардепы из "Европейской солидарности" и сторонники Порошенко собрались под зданием ГБР, чтобы поддержать его.

Группа поддержки Порошенко установила звуковое оборудование и принесла множество картин с карикатурами на президента Зеленского, олигарха Коломойского и генпрокурора Венедиктову.

На месте дежурят сотрудники полиции и Нацгвардии.

Выставка карикатур сторонников Порошенко под ГБР / Фото Андрея Луганского, Страна.ua

Дело против Порошенко по 43 картин: главное

26 мая сотрудники ГБР пытались вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогли. Дело касается вывоза из Украины 43 картин всемирно известных художников. Их якобы контрабандой вывезли за границу.

Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара. Собственно, там он показал картины, которые фигурируют в уголовном производстве.

Впоследствии силовики штурмовали помещение музея.

В ГБР уверяли, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" возле музея.

28 мая Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи Порошенко.

Откуда взялись картины

По данным экс-депутата Сергея Лещенко, Порошенко якобы действовал под прикрытием флага офшорной зоны.

Для того, чтобы избежать объяснений по поводу средств, размещенных на зарубежных счетах, Порошенко вроде как завез произведения искусства для нужд Почетного консульства Сейшельских островов в Украине, чтобы выставлять их на территории консульства.

В то же время офис этого консульства расположен в офисе Порошенко "Укрпроминвест". Там также располагаются офисы "Рошен" и спортклуба "5 элемент".

Обратите внимание! На предыдущий допрос 29 мая вместо Петра Порошенко пришли его адвокаты.



Дела против Порошенко / Инфографика 24 канала