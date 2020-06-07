Недавно ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос щодовивезення из Украины 43 картин всемирно известных художников. Их якобы контрабандой вывезли за границу, и сейчас они хранятся на вилле Порошенко в Испании. Пятый президент действовал под прикрытием флага оффшорной зоны - Сейшельских островов. Это дело обрастает новыми скандальными подробностями.

Виставка картин як прикриття

У травні 2020 року Петро Порошенко організував виставку картин із власної колекції. Окрім класичних російських художників на кшталт Айвазовського й Шишкіна, у зібранні знайшлося місце й антиукраїнському митцю Іллі Глазунову. Детальніше про це – читайте у програмі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Насправді, колекція творів Порошенка включає набагато більше, ніж російських художників. На стінах у його палаці висять, крім Шишкіна й Рєпіна, ще й оригінали робіт Рубенса й навіть генія епохи Ренесансу Сандро Боттічеллі, за яку він виклав восьмизначну суму в доларах на світовому аукціоні.

Виставка була організована дуже незвично – в екстреному порядку та на території музею Гончара, який з 17 березня перебував на карантині та був зачинений на реконструкцію. Працював лише зал тимчасових експозицій. Це приміщення розташоване прямо через дорогу від офісу партії "Європейська солідарність" Порошенка.

Організована в авральному порядку експозиція мала лише одну мету – Порошенко вирішив за допомогою музею прикритися від проблем, які в нього виникли з ДБР.

Подробиці стали відомі завдяки російському адвокату Порошенка Іллі Новікову, який виклав у соцмережах рапорт із приводу цього кримінального провадження. Як виявилося, Порошенко розслідується на предмет завезення в Україну картин. Він їх купив на світових аукціонах Kristi та Sotbis в особисту колекцію.

Картини "для потреб" офшорної зони

За версією слідства, щоб уникнути пояснень щодо грошей, розміщених на закордонних рахунках і витрачених на картини, Порошенко застосував схему. Він завіз картини начебто для потреб Почесного консульства Сейшельських островів в Україні, щоб виставляти картини на території консульства.

Сейшельські острови – це офшорна зона, один із найбрудніших фінансових смітників у світі. Главою консульства, для потреб якого заїхали картини Порошенка, був Свинарчук-Гладковський старший.

Офіс Почесного консульства Сейшельських островів в Україні розташований в офісі Порошенка "Укрпромінвест". Там же, де "Рошен", спортклуб "5 елемент" і через дорогу базується ще "5 канал".

Запитання – чи ви чули колись про якісь виставки на території Почесного консульства Сейшельських островів в Україні? Ні, тому що їх там не було.



Порошенко на виставці своїх картин / Фото "Українська правда"

Мета консульства

Почесне консульство Сейшельських островів в Україні створили, щоби допомагати громадянам Сейшельських островів, які потрапили в біду в Україні.

Іншими словами, Почесне консульство Сейшельських островів в Україні було просто прикриттям для Порошенка в оптимізації податків і уникнення декларування. Ну й ще створення Почесного консульства використовується для отримання дипломатичних номерів на машину й захисту від обшуку в тих приміщеннях, які позначають як "консульський архів".

За версією слідства, було внесено "свідомо неправдиві відомості в офіційні товаросупровідні документи щодо власника творів і їх одержувача – Почесного консульства Республіки Сейшельські острови в Україні".

А робилося це "з метою створення умов для незаконного уникнення Порошенком необхідності пояснення держорганам походження грошей, а також необхідності внесення в декларацію про доходи відомостей про кошти, витрачені для купівлі творів, і, відповідно, необхідності заплатити суми податків і зборів".

Обшуки ДБР

Якщо ж Порошенко і його прихильники вважають, що справа "липова", – йому просто треба прийти й дати свідчення як свідка. І саме приходу ДБР додому з обшуком Порошенко побоювався найбільше. Адже тоді був би високий ризик витоку відеофіксації в пресу. І всі б побачили, що колишній президент оточив себе "пшонка-стилем".

Ось чому, щоби зіграти на випередження, Порошенко вивіз частину своїх картин у музей Гончара, аби відвадити ДБР від обшуку вдома.

Ця вся історія порушує питання щодо поведінки другого учасника конфлікту. Почалися дискусії в культорологічному середовищі про те, наскільки адекватно повівся музей Гончара, який втягнувся в піар-стратегію Порошенка.

Ну а ДБР у цій ситуації потрапило в пастку, яку їм розставив Порошенко, спровокувавши на штурм дверей музею. Це не перший раз, коли Порошенко викручується з історії з обшуками у такий спосіб.

Цей епізод із картинами не такий перспективний. Набагато важливіше для суспільства довести роль Порошенка в справі про викрадення Саакашвілі, порятунок судді-хабарника Чауса, якого вивезли в Молдову, або купівлі у Януковича каналу "Тоніс" і перетворення його на канал "Прямий".



Справи проти Порошенка / Інфографіка 24 каналу

Ну й ще один епізод, який має бути розслідуваний – це зловживання на військових замовленнях.

Розслідування НАБУ щодо закупівлі вантажівок

НАБУ завершило розслідування за підозрою колишнього першого заступника секретаря РНБО Свинарчуку-Гладковському в справі про завдання збитків державі на суму 17,5 мільйонів гривень.



НАБУ завершило слідство у справі Гладковського / ua.news

Свинарчуку та його спільникам відкрито матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Тут ідеться про те, як у рамках державного оборонного замовлення була закупівля вантажних автомобілів МАЗ 6317 за завищеними цінами. Виробником виступило дочірнє підприємство "Автоскладальний завод № 2", що входить до групи Порошенка-Гладковського.

Чим ще відомий Гладковський?Олег Гладковський або ж Свинарчук у минулому був заступником секретаря РНБО. Також він належав до близького оточення п'ятого президента Петра Порошенка.



Саме Гладковського підозрюють в організації скандальних схем з розкрадання в Укроборонпромі. На думку експертів, саме цей скандал коштував Порошенкові другого президентського терміну.

Насправді під виглядом українських машин армії постачалися білоруські МАЗи, зібрані з російських комплектуючих. А оскільки машини не відповідали вимогам локалізації не менше 60%, її в результаті лобістських дій зменшили до 20%.

До теми ДБР арештувало колекцію картин Порошенка, – музей Гончара

І хоча ця справа виглядає не такою цікавою для громадськості та не такою привабливою для журналістів, ніж справа картин, але саме в таких схемах прослідковується справжнє обличчя Порошенка. І відповідальність за ці діяння має неодмінно настатати.