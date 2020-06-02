Виктор Медведчук использовал проверенный способ создания жертвенного образа. Таким образом он нашел повод напомнить о себе в Кремле и закрепить за собой статус главного лоббиста интересов России. Виктор Медведчук после 17 лет вернулся к украинской власти, однако в этом ему помог Петр Порошенко.

Про політичну реабілітацію Медведчука читайте та дивіться у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Наприкінці травня у Києві сталася дивна подія під офісною будівлею, де багато років розташоване робоче місце Медведчука. Там зібралася група людей, які представляють Нацкорпус, і під час акції протесту стався вибух петарди.

Тактика "договірних" протестів

Миттєво на ресурсах, пов'язаних з партією Медведчука "Опозиційна Платформа – За життя", почали розганяти зраду про "терор неонацистів" і напад на офіс партії.

За Медведчука, як і варто було очікувати, тут же вписався сателітний проєкт Кремля – Шарій, який назвав те, що відбувається "тероризмом". Хоча в цьому приміщенні сидять тільки Медведчук і його бізнес-партнери, а партія зареєстрована в абсолютно іншій будівлі, до якої має відношення Вадим Рабінович.



Вадим Рабінович / Фото newsone

Подібну тактику "договірних" протестів Медведчук активно практикував в середині 2000-их років, коли на швидкому підхопленні у нього була партія УНА-УНСО та її тодішній лідер Едуард Коваленко. Так от, цей самий Коваленко торік входив в список Росії на обмін – його, цього "лідера" УНА-УНСО, серед російських терористів повернули РФ в обмін на українських полонених.

Також в середині 2000-их Медведчук активно використовував лідера партії "Свобода" Олега Тягнибока і через підконтрольні телеканали максимально тиражував його виступ на горі Яворина та інші провокуючі розкол меседжі.

Сценарій Медведчука дуже простий і примітивний – штучно створені інформаційні приводи, взаємовигідні для всіх учасників конфлікту. Адже для того самого Нацкорпусу це також привід для піару та боротьба за голоси націоналістів.

А за всім цим стоїть дуже небезпечний наслідок – поляризація українського суспільства.

Медведчук наростив вплив завдяки Порошенку

Кілька місяців тому інформаційний простір України вразила новина: Москву відвідала делегація депутатів парламенту України. Це був прихований демарш з метою показати на каналах російської пропаганди, що всередині української політики з'явилися прихильники примирення з Володимиром Путіним і нинішньою владою Кремля.

Однак, якщо подивитися ще глибше, то очевидно інше – Медведчук стрімко наростив економічний, медійний і політичний вплив завдяки прихованій підтримці попереднього президента Порошенка, який завжди декларував свою відданість ЄС і НАТО.



Петро Порошенко / Фото УП

Сумна правда полягає в тому, що, попри риторику та порвану на грудях сорочку в бажанні довести свій патріотизм, саме за роки правління президента Петра Порошенка відбулася тотальна політична реабілітація Віктора Медведчука.

Мало хто вже пам'ятає, що Медведчук зійшов з арени в 2006 році, після того як провалився на виборах з блоком "Не так!". Після цього Медведчука не було чутно в публічній сфері понад 10 років. І тільки за часів правління попереднього президента почалося політичне відродження Медведчука, побудоване на економічних і медіаактивах, отриманих за часів влади Порошенка.

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Партнерство Медведчука і Порошенка

Всупереч декларованому ідеологічному протистоянню, вони – не чужі один одному люди, а мають шлейф відносин завдовжки понад 20 років. Медведчук і Порошенко вперше стали партнерами щонайменше в 1997 році, коли обоє опинилися в списку кандидатів від однієї політичної сили на виборах до парламенту. Медведчук і Порошенко балотувалися від соціал-демократичної партії України.

Пройшовши до парламенту, вони виявилися в президії цієї партії, хоча тривало це недовго, дуже скоро Порошенко за допомогою адміністрації президента сформував окрему групу "Солідарність".



Віктор Медведчук і Петро Порошенко / Фото Колаж 24 каналу

Через 15 років, ставши президентом, Порошенко залучив Медведчука до побудови системи неформальних контактів в Росії. За роль модератора Медведчук отримав серйозні преференції в бізнесі.

Парадокс полягає ще в тому, що коли США вводили персональні санкції проти Медведчука, в Україні його бізнес процвітав і отримував "зелене світло" в усіх напрямках.

Бізнес Медведчука в Україні

► Постачання вугілля

Перша бізнес-модель Медведчука після обрання Порошенка стосувалася вугілля. Йдеться про постачання антрациту. Зареєстрована в Гонконзі компанія Arida Global Limited нібито купувала вугілля на африканському континенті і поставляла на теплові електростанції "Центренерго". Насправді ж, це було маскування з метою піднести вугілля з окупованих територій як південноафриканське. Органи влади Порошенка закривали на це очі.

► "ПрикарпатЗахідТранс"

Ще однією зоною інтересів Медведчука під час президентства Порошенко став ринок дизельного палива. Для того, щоб завоювати значущу роль і отримати переваги перед конкурентами, Медведчук перебрав контроль над нафтопродуктопроводом "ПрикарпатЗахідТранс".

Суддя, яка підіграла Медведчуку, в останні місяці правління Порошенка отримала від нього призначення на посаду судді безстроково. У підсумку, власником дизельного трубопроводу стала швейцарська фірма-прокладка, пов'язана з Медведчуком – International Trading Partners.

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Дозвіл на покупку цього активу видав Антимонопольний комітет в 2015 році, за рішення проголосували всі 9 присутніх на засіданні членів комітету. На той час комітет був Батьківщиною адміністрації президента Порошенка.



► Мережа заправок Glusko

Той же самий склад Антимонопольного комітету погодив придбання людьми Медведчука мережі заправок компанії "Роснефть", яка провела ребрендинг під логотипом Glusko.

Крім того, під час правління президента Порошенка структури, пов'язані з Медведчуком, захопили ринок скрапленого газу для автомобілів пропан-бутан – з нульової позначки до понад 30%. А зачистку конкурентів здійснили за допомогою Служби безпеки України. Брудну роботу особисто взяв на себе підконтрольний Порошенку заступник глави СБУ Павло Демчина.

Медіаактиви Медведчука в Україні

Крім бізнесу, соратники Медведчука під час правління Порошенка обзавелися декількома потужними медіаактивами:

112 канал;

Newsone;

ZIK.

На їх утримання використовуються гроші невідомого походження. До того ж, входження Медведчука в медіаринок також супроводжувалося режимом максимального сприяння з боку тодішньої влади.



Віктор Медведчук / Фото Колаж 24 каналу

Так, 112 канал, попри чисельні порушення, так і не був позбавлений ліцензій за часів Порошенка. Ціна такої негласної домовленості була помітна під час виборів президента 2019 року. Перейшовши під контроль людей Медведчука, канал 112 повністю підкорився інтересам Порошенка.

Іноді доходило до абсурду, коли 112 одночасно показував в ефірі включення Порошенка і його дружини з двох різних місць в рамках передвиборчої кампанії.

Згодом ці гроші та канали, зароблені в часи Порошенка, лягли в побудову медіаполітичного проєкту "Опозиційна платформа – За життя", за допомогою якого Медведчук намагається увійти в українську владу.

Влітку 2019 року Медведчук через 17 років повернувся в український парламент, де він багато років тому обіймав посаду першого віцеспікера. Очолювана ним партія "Опозиційна платформа За життя" посіла 2 місце, набравши 13%.

Цей проєкт перебуває в опозиції до чинної влади президента Зеленського, однак, користуючись дефіцитом голосів навесні 2020 року, вони підтримали призначення нового міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який зараз став одним з головних спікерів на телеканалах Медведчука.



Максим Степанов / Фото vesti

Сам Медведчук регулярно відвідує Москву і виступає з позиції головного лобіста фактичної капітуляції України на умовах "Мінської угоди". Ні економічне, ні медійне, ні політичне відродження агента російського впливу було б неможливим без сприяння п'ятого президента України. Гроші та медіа сконцентровані в руках Медведчука з прицілом на взяття інститутів влади, а надалі – зміни геополітичного вектора України.

Як політик, Медведчук за правління Порошенка отримав 2 життя, що згодом може позначитися на житті України і всіх її громадян. "Казус Медведчука" залишився у спадок Зеленському від Порошенка, і вирішити його буде одним із найскладніших викликів для нинішнього президента, тому що будь-які рухи будуть супроводжуватися загостренням у відносинах з Росією.

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Президент Путін демонстрував свою готовність захищати родича, звинувачуючи владу України в переслідуванні опозиції. Однак обмеження впливу Медведчука на медіасферу і ринок нафтопродуктів критично важливе для національної безпеки, тому що в його особі ми маємо "Троясного коня Кремля" всередині української політики.