ГРБ арестовало коллекцию картин Порошенко, – музей Гончара

Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко. Ранее политика вызвали на допрос в уголовном производстве относительно незаконного перемещения через границу 43 картин.

Музей Ивана Гончара в Фейсбуке сообщил, что 28 мая снова пришли представители ГБР.

Обратите внимание Порошенко снова вызвали в ГБР по двум уголовным производствам: детали

Следователь предоставил директору музея постановление Печерского районного суда об аресте имущества, то есть частной коллекции картин семьи Порошенко.

Представитель ГБР попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его "уголовную ответственность за незаконные действия с этой коллекцию".

На какие-либо вопросы следователь ответа не дал.

В то же время депутат Алексей Гончаренко в Твиттере написал, что картины арестовали и "вынесли прямо из музея".

Заметим, что Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о незаконном перемещении картин на 29 мая, однако адвокаты заверили, что он в ГБР не придет.

ГБР, Порошенко и 43 картины: что известно