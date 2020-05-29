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ГРБ арестовало коллекцию картин Порошенко, – музей Гончара

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Картины Порошенкр арестовали
Картины Порошенкр арестовали / Getty Images

Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко. Ранее политика вызвали на допрос в уголовном производстве относительно незаконного перемещения через границу 43 картин.

Музей Ивана Гончара в Фейсбуке сообщил, что 28 мая снова пришли представители ГБР.

Обратите внимание Порошенко снова вызвали в ГБР по двум уголовным производствам: детали

Следователь предоставил директору музея постановление Печерского районного суда об аресте имущества, то есть частной коллекции картин семьи Порошенко.
Представитель ГБР попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его "уголовную ответственность за незаконные действия с этой коллекцию".

На какие-либо вопросы следователь ответа не дал.

В то же время депутат Алексей Гончаренко в Твиттере написал, что картины арестовали и "вынесли прямо из музея".

Заметим, что Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о незаконном перемещении картин на 29 мая, однако адвокаты заверили, что он в ГБР не придет.

ГБР, Порошенко и 43 картины: что известно

  • 26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.
  • Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников. Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.
  • Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара. Собственно, там он представил картины, которые фигурируют в уголовном производстве.
  • Впоследствии силовики штурмовали музей. Как это было – здесь.
  • В ГБР уверяли, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" вощле музея.
Автор: Северин Трач
Теги: Новости политики Новости Украины Расследования Криминальные новости Государственное бюро расследований Арест Петр Порошенко
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