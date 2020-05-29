ГРБ арестовало коллекцию картин Порошенко, – музей Гончара
Государственное бюро расследований арестовало частную коллекцию картин семьи пятого президента Петра Порошенко. Ранее политика вызвали на допрос в уголовном производстве относительно незаконного перемещения через границу 43 картин.
Музей Ивана Гончара в Фейсбуке сообщил, что 28 мая снова пришли представители ГБР.
Обратите внимание Порошенко снова вызвали в ГБР по двум уголовным производствам: детали
Следователь предоставил директору музея постановление Печерского районного суда об аресте имущества, то есть частной коллекции картин семьи Порошенко.
Представитель ГБР попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и его "уголовную ответственность за незаконные действия с этой коллекцию".
На какие-либо вопросы следователь ответа не дал.
В то же время депутат Алексей Гончаренко в Твиттере написал, что картины арестовали и "вынесли прямо из музея".
Заметим, что Петра Порошенко вызвали на допрос по делу о незаконном перемещении картин на 29 мая, однако адвокаты заверили, что он в ГБР не придет.
ГБР, Порошенко и 43 картины: что известно
- 26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.
- Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников. Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.
- Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара. Собственно, там он представил картины, которые фигурируют в уголовном производстве.
- Впоследствии силовики штурмовали музей. Как это было – здесь.
- В ГБР уверяли, что не применяли "какие-либо меры физического воздействия" вощле музея.