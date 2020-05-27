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Порошенко снова вызвали в ГБР по двум уголовным производствам: детали

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Порошенко повторно вызвали в ГБР
Порошенко повторно вызвали в ГБР / Getty Images

Пятого президента Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля в двух уголовных производствах. Говорится о делах по перемещению через границу 43 картин всемирно известных художников и незаконному использованию технических средств получения информации.

Петр Порошенко должен явиться на допрос на 11.00 и 12.00 29 мая, сообщили в пресс-службе ГБР.

Обратите внимание Что случилось с картинами и документами Порошенко после штурма ГБР: объяснение музея

Почему Порошенко вызвали снова

В ГБР объяснили, что все из-за неявки 26 мая. Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.

Однако выставку "посетили" силовики из ГБР, картины описали как вещественные доказательства, а все документы на них – изъяли.

Как силовики штурмовали музей – смотрите здесь.

Еще одно криминальное производство касается факта "возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которое может нанести существенный вред государственным интересам".

В ГБР отметили, что "явка обязательна".

Штурм музея и претензии ГБР к Порошенко: коротко о главном

  • 26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.
  • Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников, преимущественно украинских и российских.
  • Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.
  • Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.
  • Впоследствии силовики штурмовали здание музея. 
  • У Порошенко инцидент назвали "политическим преследованием", а в ГБР говорят, что им препятствовали проводить следственные действия, поэтому и привлекли спецподразделение.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Новости политики Новости Украины Исскусство Расследования Криминальные новости Государственное бюро расследований Петр Порошенко
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