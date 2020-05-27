Порошенко снова вызвали в ГБР по двум уголовным производствам: детали

Пятого президента Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля в двух уголовных производствах. Говорится о делах по перемещению через границу 43 картин всемирно известных художников и незаконному использованию технических средств получения информации.

Петр Порошенко должен явиться на допрос на 11.00 и 12.00 29 мая, сообщили в пресс-службе ГБР. Обратите внимание Что случилось с картинами и документами Порошенко после штурма ГБР: объяснение музея Почему Порошенко вызвали снова В ГБР объяснили, что все из-за неявки 26 мая. Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара. Однако выставку "посетили" силовики из ГБР, картины описали как вещественные доказательства, а все документы на них – изъяли. Как силовики штурмовали музей – смотрите здесь. Еще одно криминальное производство касается факта "возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которое может нанести существенный вред государственным интересам". В ГБР отметили, что "явка обязательна". Штурм музея и претензии ГБР к Порошенко: коротко о главном 26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.

Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников, преимущественно украинских и российских.

Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.

Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.

Впоследствии силовики штурмовали здание музея.

У Порошенко инцидент назвали "политическим преследованием", а в ГБР говорят, что им препятствовали проводить следственные действия, поэтому и привлекли спецподразделение.