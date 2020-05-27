Порошенко снова вызвали в ГБР по двум уголовным производствам: детали
Пятого президента Петра Порошенко повторно вызвали в Государственное бюро расследований для допроса и в качестве свидетеля в двух уголовных производствах. Говорится о делах по перемещению через границу 43 картин всемирно известных художников и незаконному использованию технических средств получения информации.
Петр Порошенко должен явиться на допрос на 11.00 и 12.00 29 мая, сообщили в пресс-службе ГБР.
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Почему Порошенко вызвали снова
В ГБР объяснили, что все из-за неявки 26 мая. Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.
Однако выставку "посетили" силовики из ГБР, картины описали как вещественные доказательства, а все документы на них – изъяли.
Как силовики штурмовали музей – смотрите здесь.
Еще одно криминальное производство касается факта "возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которое может нанести существенный вред государственным интересам".
В ГБР отметили, что "явка обязательна".
Штурм музея и претензии ГБР к Порошенко: коротко о главном
- 26 мая ГБР намеревалось вручить Петру Порошенко повестку на допрос, но сделать этого не смогло.
- Дело касается вывоза контрабандой из Украины 43 картин всемирно известных художников, преимущественно украинских и российских.
- Их контрабандой вывезли за границу, а сейчас они якобы хранятся на вилле Порошенко в Испании.
- Вместо допроса Порошенко пошел открывать выставку в музее Ивана Гончара.
- Впоследствии силовики штурмовали здание музея.
- У Порошенко инцидент назвали "политическим преследованием", а в ГБР говорят, что им препятствовали проводить следственные действия, поэтому и привлекли спецподразделение.