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Порошенка знову викликали в ДБР за двома кримінальними провадженнями: деталі

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Порошенка повторно викликали у ДБР
Порошенка повторно викликали у ДБР / Getty Images

П'ятого президента Петра Порошенка повторно викликали в Державне бюро розслідувань для допиту як свідка у двох кримінальних провадженнях. Мовиться про справи щодо переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників і незаконне використання технічних засобів отримання інформації.

Петро Порошенко має з’явитися на допит на 11:00 і 12:00 години 29 травня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Зверніть увагу Що сталося з картинами й документами Порошенка після штурму ДБР: пояснення музею

Чому Порошенка викликали знову

У ДБР пояснили, що все через неявку 26 травня. Тоді замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.

Однак на виставку "завітали" силовики з ДБР, картини описали як речові докази, а усі документи на них – вилучили.

Як силовики штурмували музей – дивіться тут.

Ще одне кримінальне провадження стосується факту "можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, яка може завдати істотної шкоди державним інтересам".

У ДБР наголосили, що "явка є обов'язковою".

Штурм музею та претензії ДБР до Порошенка: коротко про головне

  • 26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.
  • Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників, переважно українських і російських.
  • Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.
  • Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.
  • Згодом силовики штурмували приміщення музею.
  • У Порошенка інцидент назвали "політичним переслідуванням", а у ДБР кажуть, що їм перешкоджали проводити слідчі дії, тому й залучили спецпідрозділ.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини політики Новини України Мистецтво Розслідування Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Петро Порошенко
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