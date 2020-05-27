Порошенка знову викликали в ДБР за двома кримінальними провадженнями: деталі
П'ятого президента Петра Порошенка повторно викликали в Державне бюро розслідувань для допиту як свідка у двох кримінальних провадженнях. Мовиться про справи щодо переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників і незаконне використання технічних засобів отримання інформації.
Петро Порошенко має з’явитися на допит на 11:00 і 12:00 години 29 травня, повідомили у пресслужбі ДБР.
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Чому Порошенка викликали знову
У ДБР пояснили, що все через неявку 26 травня. Тоді замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.
Однак на виставку "завітали" силовики з ДБР, картини описали як речові докази, а усі документи на них – вилучили.
Як силовики штурмували музей – дивіться тут.
Ще одне кримінальне провадження стосується факту "можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, яка може завдати істотної шкоди державним інтересам".
У ДБР наголосили, що "явка є обов'язковою".
Штурм музею та претензії ДБР до Порошенка: коротко про головне
- 26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.
- Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників, переважно українських і російських.
- Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.
- Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара.
- Згодом силовики штурмували приміщення музею.
- У Порошенка інцидент назвали "політичним переслідуванням", а у ДБР кажуть, що їм перешкоджали проводити слідчі дії, тому й залучили спецпідрозділ.