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ДРБ арештувало колекцію картин Порошенка, – музей Гончара

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Картини Порошенка арештували
Картини Порошенка арештували / Getty Images

Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше політика викликали на допит у кримінальному провадженні щодо незаконного переміщення через кордон 43 картин.

Музей Івана Гончара у фейсбуці повідомив, що 28 травня знову прийшли представники ДБР.

Зверніть увагу Порошенка знову викликали в ДБР за двома кримінальними провадженнями: деталі

Слідчий надав директору музею ухвалу Печерського районного суду про арешт майна, тобто приватної колекції картин родини Порошенків.

Представник ДБР попросив написати від руки розписку про отримання цієї ухвали та його "кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцію".

На жодні запитання слідчий відповіді не дав.

Водночас депутат Олексій Гончаренко у твітері написав, що картини арештували і "винесли прямо з музею".

Зауважимо, що Петра Порошенка викликали на допит у справі незаконного переміщення картин на 29 травня, проте адвокати запевнили, що він до ДБР не прийде.

ДБР, Порошенко і 43 картини: що відомо

  • 26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.
  • Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.
  • Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара. Власне, там він представив картини, які фігурують у кримінальному провадженні.
  • Згодом силовики штурмували приміщення музею. Як це було – тут.
  • Натомість у ДБР запевняли, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.
Автор: Северин Трач
Теги: Новини політики Новини України Розслідування Кримінальні новини Державне бюро розслідувань Арешт Петро Порошенко
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