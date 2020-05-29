ДРБ арештувало колекцію картин Порошенка, – музей Гончара
Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше політика викликали на допит у кримінальному провадженні щодо незаконного переміщення через кордон 43 картин.
Музей Івана Гончара у фейсбуці повідомив, що 28 травня знову прийшли представники ДБР.
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Представник ДБР попросив написати від руки розписку про отримання цієї ухвали та його "кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцію".
На жодні запитання слідчий відповіді не дав.
Водночас депутат Олексій Гончаренко у твітері написав, що картини арештували і "винесли прямо з музею".
Зауважимо, що Петра Порошенка викликали на допит у справі незаконного переміщення картин на 29 травня, проте адвокати запевнили, що він до ДБР не прийде.
ДБР, Порошенко і 43 картини: що відомо
- 26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.
- Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.
- Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара. Власне, там він представив картини, які фігурують у кримінальному провадженні.
- Згодом силовики штурмували приміщення музею. Як це було – тут.
- Натомість у ДБР запевняли, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.