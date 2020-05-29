ДРБ арештувало колекцію картин Порошенка, – музей Гончара

Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини п’ятого президента Петра Порошенка. Раніше політика викликали на допит у кримінальному провадженні щодо незаконного переміщення через кордон 43 картин.

Музей Івана Гончара у фейсбуці повідомив, що 28 травня знову прийшли представники ДБР.

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Слідчий надав директору музею ухвалу Печерського районного суду про арешт майна, тобто приватної колекції картин родини Порошенків.

Представник ДБР попросив написати від руки розписку про отримання цієї ухвали та його "кримінальну відповідальність за незаконні дії з цією колекцію".

На жодні запитання слідчий відповіді не дав.

Водночас депутат Олексій Гончаренко у твітері написав, що картини арештували і "винесли прямо з музею".

Зауважимо, що Петра Порошенка викликали на допит у справі незаконного переміщення картин на 29 травня, проте адвокати запевнили, що він до ДБР не прийде.

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