Петро Порошенко разом зі своїми соратниками 10 червня прийшов на допит в ДБР. Там йому повідомили про підозру в справі щодо призначення заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Прокурори Офісу генпрокурора, за дорученням Ірини Венедіктової, повідомили про підозру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Водночас адвокат п'ятого президента Ілля Новіков наголошує, що слідчі намагалися вручити підозру Порошенку, але він покинув будівлю Бюро. За його словами, підозру намагалися вручити у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Новіков зазначив, що за законом, підозру народному депутату має вручати особисто генпрокурорка Ірина Венедіктова. Оскільки, підозру намагалась вручити неуповноважена особа, Порошенко покинув будівлю ДБР.

В ДБР також стверджують, що Порошенко відмовився від участі в допиті. П'ятого президента намагалися допитати у справі про колекцію картин, яку нібито незаконно вивезли з України.

Що сказав Порошенко перед допитом в ДБР

Він наголосив, що очікує вибачень від ДБР та влади через те, що "не дали українцям насолодитись живописом і виставкою в музеї Гончара".

Порошенко також сподівається на закриття справи проти нього.

Нардепи з "Європейської солідарності" та прихильники Порошенка зібралися під будівлею ДБР, щоб підтримати його.

Група підтримки Порошенка встановила звукове обладнання і принесла безліч картин з карикатурами на президента Зеленського, олігарха Коломойського та генпрокурорку Венедіктову.

На місці чергують співробітники поліції і Нацгвардії.

Виставка карикатур прихильників Порошенка під ДБР / Фото Андрія Луганського, Страна.ua

Справа проти Порошенка щодо 43 картин: головне

26 травня співробітники ДБР намагалися вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогли. Справа стосується вивезення з України 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх нібито контрабандою вивезли за кордон.

Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара. Власне, там він показав картини, які фігурують у кримінальному провадженні.

Згодом силовики штурмували приміщення музею.

В ДБР запевняли, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.

28 травня Державне бюро розслідувань арештувало приватну колекцію картин родини Порошенка.

Зверніть увагу! На попередній допит 29 травня замість Петра Порошенка прийшли його адвокати.

Звідки взялись картини

За даними ексдепутата Сергія Лещенка, Порошенко буцімто діяв під прикриттям прапору офшорної зони.

Для того, аби уникнути пояснень з приводу коштів, розміщених на закордонних рахунках, Порошенко начебто завіз твори мистецтв як для потреб Почесного консульства Сейшельських островів в Україні, щоб виставляти їх на території консульства.

Водночас офіс цього консульства розташований в офісі Порошенка "Укрпромінвест". Там також є офіси "Рошен" і спортклуб "5 елемент".



Справи проти Порошенка / Інфографіка 24 каналу