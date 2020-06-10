Петрові Порошенку 10 червня вручили підозру у справі щодо призначення на посаду заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. В Офісі генпрокурора кажуть, що Порошенко нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення влади та службових повноважень. Аби отримати підозру, Порошенко із захистом прийшов в Офіс генпрокурора.

В Офісі генпрокурора уточнили, що за даними слідства, Порошенко підозрюється у тому, що в 2018 році на посаді президента він "шляхом видання явно злочинного наказу схилив військову службову особу – голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень".

До теми Порошенко прийшов на допит в ДБР: йому повідомили про підозру

У відомстві додали, що президент нібито схилив голову СЗР до умисного вчинення дій, які явно виходять за межі наданих йому прав та повноважень. І ці дії були скоєні в умовах особливого періоду.

Захисник політика Ілля Новіков сказав, що підозра сформульована так, начебто "Порошенко з метою вкрасти зарплатню Семочка призначив його на посаду в обхід процедури".

Порошенку загрожує арешт

Досудове розслідування у провадженні проводять слідчі Державного бюро розслідувань. Наразі вирішують питання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Порошенко прийшов до Офісу Генпрокурора

Петро Порошенко разом зі своїми адвокатами прийшов до Офісу Генерального прокурора, аби отримати підозру особисто. Як повідомляє "Укрінформ", у коментарі журналістам він заявив, що перед тим підозру йому намагалися вручити незаконно.

Він прийшов на допит до ДБР у справі про переміщення картин через кордон. Тоді, як зазначає Порошенко, йому хотіли передати підозру працівники прокуратури. Однак, зробити це має сама генпрокурорка Венедіктова, як каже Порошенко. Усе тому, що він є чинним народним депутатом і експрезидентом.

Що відомо про Семочка і Порошенка