Его признали виновным из-за того, что он хранил 1 патрон. Так правоохранительная и судебная система хотели "сохранить свое лицо". Об этом в эфире программы "Между прочим" сообщил журналист Дмитрий Гнап.

Обратите внимание Хотел бы давать комментарии журналисту, – Стерненко отказался общаться с пророссийскими СМИ

Что означало бы оправдание Стерненко

По его словам, если бы Апелляционный суд полностью оправдал бы Стерненко, это означало бы, что:

Суд первой инстанции, где судья имеет пророссийские настроения, вынес неправосудное решение;

прокуроры 3 или 4 года работали над делом Стерненко и оно зря "проедало" деньги налогоплательщиков;

создали бы прецедент – когда общественного активиста после прессинга со стороны правоохранительных органов оправдали и правда на его стороне.

Система даже после того, как адвокаты Стерненко доказали судье, что обвинение "шито белыми нитками", все равно пыталась "сохранить лицо", якобы дадим хотя бы условный срок, но пусть идет на волю,

– подчеркнул Гнап.

Он заметил, что в конце концов победила уличная демократия. Это то, что невозможно в Беларуси и России – когда уличные протесты меняют ситуацию.

Гнап: последняя инстанция справедливости в Украине - " улица"

"Печально, конечно, что в Украине последней инстанцией справедливости являются не правоохранители, не суды, а "улица". С одной стороны, это наше достижение, с другой – сколько уже можно ходить на улицу. Нужно менять правоохранительную и судебную систему, которую, к сожалению, даже при действующем президенте очень медленно реформируют", – добавил Гнап.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Коротко о деле Стерненко: что известно

Сегодня, 31 мая, Стерненко оправдали по делу о "300 гривен". Она предусматривала заключение более чем на 7 лет и конфискацию имущества.

В то же время активиста признали виновным по статьям о незаконном обращении с оружием и похищении человека.

Суд назначил ему испытательный срок на 1 год и возложил на него специальные обязанности.

Стерненко заявил, что не согласен с решением суда, поэтому будет обжаловать его в Верховном суде.

Коротко о приговоре Сергею Стерненко / Инфографика 24 канала