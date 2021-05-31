Його визнали винним через те, що він зберігав 1 патрон. Так правоохоронна і судова система хотіли "зберегти своє обличчя". Про це в ефірі програми "Між іншим" повідомив журналіст Дмитро Гнап.

Зверніть увагу Хотів би давати коментарі журналісту, – Стерненко відмовився спілкуватись з проросійськими ЗМІ

Що означало б виправдання Стерненка

За його словами, якби Апеляційний суд повністю виправдав би Стерненка, це означало б, що:

Суд першої інстанції, де суддя має проросійські настрої, виніс неправосудне рішення;

прокурори 3 чи 4 роки працювали над справою Стерненка і вона даремно "проїдала" гроші платників податків;

створили б прецедент – коли громадського активіста після пресингу з боку правоохоронних органів виправдали і правда на його боці.

Система навіть після того, як адвокати Стерненка довели судді, що обвинувачення "шито білими нитками", все одно намагалась "зберегти обличчя", мовляв, дамо хоча б умовний термін, але нехай іде на волю,

– наголосив Гнап.

Він зауважив, що врешті-решт перемогла вулична демократія. Це те, що неможливе в Білорусі і Росії – коли вуличні протести змінюють ситуацію.

Гнап: Остання інстанція справедливості в Україні – "вулиця"

"Сумно, звісно, що в Україні останньою інстанцією справедливості є не правоохоронці, не суди, а "вулиця". З одного боку, це наш здобуток, з іншого – скільки вже можна ходити на вулицю. Потрібно змінювати правоохоронну і судову систему, яку, на жаль, навіть за чинного президента дуже повільно реформують", – додав Гнап.

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Коротко про справу Стерненка: що відомо

Сьогодні, 31 травня, Стерненка виправдали у справі про "300 гривень". Вона передбачала ув'язнення на понад 7 років та конфіскацію майна.

Водночас активіста визнали винним за статтями про незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини.

Суд призначив йому випробувальний термін на 1 рік і поклав на нього спеціальні обов'язки.

Стерненко заявив, що не згодний з рішенням суду, тому оскаржуватиме його у Верховному суді.



Коротко про вирок Сергію Стерненку / Інфографіка 24 каналу