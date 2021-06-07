Без волонтера и шоумена там не остается никаких узнаваемых лиц, которые могли бы тянуть партию за собой. Такое мнение в эфире программы "Между прочим" высказал Дмитрий Гнап.
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Гнап: "Голос" не пойдет на компромисс с Притулой
Он напомнил, что руководство "Голоса" сделало заявление в ответ на публикацию Притулы, пожелав ему удачи в политических планах.
Это означает, что никто не пойдет на компромисс, не будет пытаться его вернуть. Поэтому эта часть "Голоса" без Притулы мне кажется обреченной,
– отметил Гнап.
Он отметил, что после выхода Притулы, "Голос" разделится на 2 части:
- одна пойдет строить с Притулой новый политический проект;
- вторая, останется – Кира Рудик и ее окружение – добудет эту каденцию в Верховной Раде, а уже на следующих выборах исчезнет с политического поля.
"А то, каким будет его (Притулы – 24 канал) проект, кто к нему присоединится – будет интересно. Очевидно, у него есть определенная перспектива".
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео
Что известно о политических амбициях Притулы
- Притула объявил, что уходит из партии "Голос", но остается в политике.
- Председатель фракции Ярослав Железняк предположил, что возможно он намерен создать собственную политическую силу.
- Политические амбиции Притулы отметила и председатель партии Кира Рудик.
- В то же время нардеп Ярослав Юрчишин заявил, что пока Притула не анонсировал создание нового политического проекта.