Подарки пенсионерам и вдовам – испорченные продукты

В российских телеграммах каналах женщины публикуют фото пакетов, которые им выдали на день России, как помощь. Однако похоже, что подаркам россияне не рады, наполнение пакета – желает лучшего.

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Такие же пакеты раздали и пенсионерам. Это какой-то не "день России", а "дно России".

Нашей бабушке выдали подарочек ко дню России. Лимончик, сахар, какая-нибудь консерва, горох, вермишель и овсяночка. Пожилым людям это очень даже полезно,

– слышен голос за кадром.

Женщина также показала, что лимон в наборе был наполовину сгнивший, а в крупе завелись черви.

"Вот это подарочек! Пенсионеры кашицу сразу с мясом будут есть", – сиронизировала россиянка.

"Деньги на ракеты у России есть, а люди пусть гнилые лимоны и крупы с червями поедят", – пишут в комментариях люди.

"Дно России пробито уже давно

К слову, пока в России празднуют пробитое дно, весь цивилизованный мир вышел на акции протеста против страны-агрессорки. Они выступают против войны, которую Владимир Путин начал против Украины.

А во временно оккупированном Херсоне украинцев проигнорировали устроенный кафиров шабаш на "день России". Приготовили для них особый сюрприз – включили на колонке на одной из главных улиц города Государственный Гимн Украины.

Путин в "день России" снова приравнял себя к Петру I

Владимиру Путину не дает покоя место Петра I в русской истории. Глава Кремля снова упомянул этого правителя в своей речи, вроде бы "ненавязчиво" напрашиваясь на аналогии.

Очередную речь с историческими экскурсами Путин издал ко Дню России. Текст был наполнен уже традиционными для главы государства-агрессорки манипулятивными и лживыми тезисами.

Вся речь главы Кремля была слеплена вместе словами "патриотизм", "традиции", "возрастные ценности".

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