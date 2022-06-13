Подарунки пенсіонерам і вдовам – зіпсовані продукти

У російських телеграм каналах жінки публікують фото пакетів, які їм видали на день Росії, як допомогу. Однак, схоже, що подарункам росіяни не раді, наповнення пакета – бажає кращого.

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Такі ж пакети роздали і пенсіонерам. Це якийсь не "день Росії" , а "дно Росії".

Нашій бабусі видали подаруночок до дня Росії. Лимончик, цукор, якась консерва, горох, вермішель і вівсяночка. Літнім людям це дуже навіть корисно,

– чути голос за кадром.

Жінка також показала, що лимон в наборі був наполовину згнилим, а в крупі завелися хробаки.

"Ось це подаруночок! Пенсіонери кашку відразу з м'ясом будуть їсти", – зіронізувала росіянка.

"Гроші на ракети у Росії є, а люди хай гнилі лимони і крупи з хробаками поїдять", – пишуть у коментарях люди.

"Дно Росії пробито уже давно

До слова, поки в Росії святкують пробите дно, увесь цивілізований світ вийшов на акції протесту проти країни-агресорки. Вони виступають проти війни, яку Володимир Путін почав проти України.

А в тимчасово окупованому Херсоні українців проігнорували влаштований окупантами шабаш на "день Росії". Натомість приготували для них особливий сюрприз – увімкнули на колонці на одній з головних вулиць міста Державний Гімн України.

Путін у "день Росії" знову прирівняв себе до Петра I

Володимиру Путіну не дає спокою місце Петра І в російській історії. Глава Кремля знову згадав цього правителя у своїй промові, начебто "ненав'язливо" напрошуючись на аналогії.

Чергову промову з історичними екскурсами Путін видав до дня Росії. Текст був наповнений вже традиційними для глави держави-агресорки маніпулятивними та брехливими тезами.

Вся промова глави Кремля була зліплена докупи словами "патріотизм", "традиції", "вікові цінності".

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