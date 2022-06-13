Відповідну інформацію оприлюднили в діаспорі росіян у Варшаві. Акції відбулись 12 червня – на 109 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Люди у десятках країн світу вийшли на протести проти війни

У 30 країнах світу відбувається Всесвітня акція вільних росіян, названа Днем незалежності від путінізму,

– повідомили організатори.

Акції у 30 країнах світу організували діаспори росіян. Захід вони назвали всесвітньою антивоєнною акцією. Російська діаспора у Варшаві пояснила, що:

12 червня 1990 року, – тобто 32 роки тому в Росії ухвалили Декларацію суверенітету Росії;

у ній Росія "зобов'язалася поважати демократичні права, свободи, принципи міжнародного права та жити з усіма країнами та народами у мирі та злагоді".

"Через 32 роки Кремль розв'язав злочинну війну проти України, перш за все придушивши демократичні інститути у власній країні. На окупованих територіях України Кремль збирається проводити з пропагандистським розмахом "день Росії", заперечуючи ідеї прийнятого 12 червня документа", – пояснила російська діаспора у Польщі.

Також вони наголосили, що саме тому виходять на акції протесту. Зокрема пригадали, що хочуть:

нагадати про дух Декларації суверенітету;

не святкувати, а боротися за вільну Росію – вільну від путінізму;

боротись за свободу для України та проти пропаганди.

Акції проти війни та режиму Путіна пройшли у країнах по-різному

У всіх 30 країнах люди з плакатами вийшли на вулиці. Зокрема:

у Женеві – закликали до миру в Україні та свободи у Росії;

у Латвії – прийшли до посольства Росії в Ризі з прапорами України, Латвії та біло-синьо-білими прапорами, які стали символом антивоєнних протестів 2022 року в Росії проти війни в Україні;

росіяни вийшли на протест в Австралії та Новій Зеландії.

Росіяни по всьому світу вийшли на вулиці у понад 70 містах, щоб виступити проти війни, військових злочинів та путінського режиму. Ми разом з Україною у ці дні, ми виступаємо проти фашистської ідеології "русского миру" та закликаємо світ зробити все, щоб як можна швидше зупинити це божевілля,

– повідомили на сторінці Svoboda Alliance AU&NZ, яку створила діаспора в Австралії та Новій Зеландії.

Організатори пояснили, що акції протесту мали відбутись у Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Страсбурзі, Мілані, Дубліні, Лондоні, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сіетлі та Сан-Франциско. Окрім того, тільки в Німеччині люди мали вийти на мітинги у Берліні, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Геттінгені, Гейдельберзі та Мюнхені.

Коротко про протести проти війни Росії в Україні

У Росії будь-які протести проти війни, яку почала Росія в Україні, придушувались. Наприклад, людей у Москві та інших містах арештовували просто так, не аналізуючи їхні погляди.

Варто пригадати, що арештували дівчину, яка фактично заявила на камеру, що підтримує війну. Такі дії Кремль собі дозволяв вже на 18 день повномасштабної війни.

Окрім того, іншу дівчину посеред Москви затримали за те, що вона тримала напис із заповіддю Божою. Дівчину затримали біля храму Христа Спасителя. Вона тримала листок з 6 заповіддю "Не вбий".

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