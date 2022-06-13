Відповідну інформацію оприлюднили в діаспорі росіян у Варшаві. Акції відбулись 12 червня – на 109 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.
Зауважте Канада ввела нові санкції проти Росії: під ударом – нафтогазова та хімічна промисловість
Люди у десятках країн світу вийшли на протести проти війни
У 30 країнах світу відбувається Всесвітня акція вільних росіян, названа Днем незалежності від путінізму,
– повідомили організатори.
Акції у 30 країнах світу організували діаспори росіян. Захід вони назвали всесвітньою антивоєнною акцією. Російська діаспора у Варшаві пояснила, що:
- 12 червня 1990 року, – тобто 32 роки тому в Росії ухвалили Декларацію суверенітету Росії;
- у ній Росія "зобов'язалася поважати демократичні права, свободи, принципи міжнародного права та жити з усіма країнами та народами у мирі та злагоді".
"Через 32 роки Кремль розв'язав злочинну війну проти України, перш за все придушивши демократичні інститути у власній країні. На окупованих територіях України Кремль збирається проводити з пропагандистським розмахом "день Росії", заперечуючи ідеї прийнятого 12 червня документа", – пояснила російська діаспора у Польщі.
Також вони наголосили, що саме тому виходять на акції протесту. Зокрема пригадали, що хочуть:
- нагадати про дух Декларації суверенітету;
- не святкувати, а боротися за вільну Росію – вільну від путінізму;
- боротись за свободу для України та проти пропаганди.
Акції проти війни та режиму Путіна пройшли у країнах по-різному
У всіх 30 країнах люди з плакатами вийшли на вулиці. Зокрема:
- у Женеві – закликали до миру в Україні та свободи у Росії;
- у Латвії – прийшли до посольства Росії в Ризі з прапорами України, Латвії та біло-синьо-білими прапорами, які стали символом антивоєнних протестів 2022 року в Росії проти війни в Україні;
- росіяни вийшли на протест в Австралії та Новій Зеландії.
Росіяни по всьому світу вийшли на вулиці у понад 70 містах, щоб виступити проти війни, військових злочинів та путінського режиму. Ми разом з Україною у ці дні, ми виступаємо проти фашистської ідеології "русского миру" та закликаємо світ зробити все, щоб як можна швидше зупинити це божевілля,
– повідомили на сторінці Svoboda Alliance AU&NZ, яку створила діаспора в Австралії та Новій Зеландії.
Організатори пояснили, що акції протесту мали відбутись у Єревані, Відні, Празі, Гельсінкі, Тбілісі, Парижі, Страсбурзі, Мілані, Дубліні, Лондоні, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Сіетлі та Сан-Франциско. Окрім того, тільки в Німеччині люди мали вийти на мітинги у Берліні, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Геттінгені, Гейдельберзі та Мюнхені.
Коротко про протести проти війни Росії в Україні
- У Росії будь-які протести проти війни, яку почала Росія в Україні, придушувались. Наприклад, людей у Москві та інших містах арештовували просто так, не аналізуючи їхні погляди.
- Варто пригадати, що арештували дівчину, яка фактично заявила на камеру, що підтримує війну. Такі дії Кремль собі дозволяв вже на 18 день повномасштабної війни.
- Окрім того, іншу дівчину посеред Москви затримали за те, що вона тримала напис із заповіддю Божою. Дівчину затримали біля храму Христа Спасителя. Вона тримала листок з 6 заповіддю "Не вбий".
Дивіться також – у Москві та Санкт-Петербурзі на вулиці проти війни вийшли люди: відео