Очередную речь с историческими экскурсами Путин выдал ко дню России. Текст был наполнен уже традиционными для главы государства-агрессора манипулятивными и лживыми тезисами.

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Путин вручал награды и рассказывал о "гордости за Россию"

12 июня Путин вручал государственные премии и медали, а также рассказывал россиянам, какие они должны "быть горды за историю России". Мол, именно "единство и преданность" завещали гражданам страны-оккупантки их предки.

Вся речь главы Кремля была слеплена вместе словами "патриотизм", "традиции", "возрастные ценности". Не обошлось и без упоминаний о "ратных победах": для этого Путин даже вернулся на 300 лет назад, чтобы вспомнить своего кумира – Петра I.

Петра по праву называют великим реформатором, ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни, прежде всего в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных, непобедимых армии и флота,

– хвалил Путин уже как почти 300 лет покойного императора.

Не обошлось и без цитат Пушкина и прославления Петра I как "работника на вечном троне".

Путин повторял о "ратных победах предков"

Чтобы россияне порой не сомневались в целесообразности проведения войны в Украине, Путин постоянно отмечал, как Россия гордится своими "военными победами". Мол, так "удалось защищать свою родину и приобретать ей достойную роль в мире".

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Это уже не первый раз Путин сравнивает себя с Петром I

Отметим, что это уже не первый раз Путин называет себя последователем Петра I. Таким образом он иллюстрирует свои болезненные взгляды на обустройство мира. Этот удивительный довод глава Кремля использует для обоснования захватнической войны. Более того, президент России пытается доказать бессмысленное: что он возвращает "свои территории".

Как раньше на такие проявления мании величия реагировали в Офисе Президента:

В Офисе Президента Украины на странные заявления Путина отреагировали достаточно жестко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что такие маниакальные утверждения главы Кремля доказывают то, что известно уже всему миру.

Никакого конфликта между Россией и Украиной не было, есть исключительно кровавый захват наших земель Москвой.

Именно поэтому нужно говорить о деимпериализации России, а не "сохранении ее лица".

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