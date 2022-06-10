Сначала Путин хотел вернуться в 1991-й с СССР. Потом захотел вернуться в 1954-й с Крымом в РСФСР. Потом потребовал от НАТО 1945-й.
Читайте также Путин маниакально заявил, что подражает Петру I и "возвращает территории" России
Опасная игра
Потом Турции угрожал мечтой 1914-го о "русском Константинополе".
Вчера он сделал резкий рывок и оказался уже примерно в 1703м году.
Воу-воу, "палехче"! Там где-то за Пермским геологическим периодом у России не будет нефти и газа!
ЕС готовит 7 пакет санкций против России – смотрите видео: