Спочатку Путін хотів повернутися 1991-го з СРСР. Потім захотів повернутися 1954-го з Кримом до РРФСР. Потім зажадав від НАТО 1945-го.

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Небезпечна гра

Потім Туреччини погрожував мрією 1914-го про "російський Константинополь". Вчора він зробив різкий ривок і опинився вже приблизно 1703 року.

Воу-воу, легше! Там десь за Пермським геологічним періодом у Росії не буде нафти та газу!

ЄС готує 7 пакет санкцій проти Росії – дивіться відео: