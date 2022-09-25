21 сентября из плена удалось освободить 215 украинских военных. Среди них были 9 пограничников, героически защищавших Мариуполь.

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Как чувствуют себя пограничники после плена

Врачи уже осмотрели каждого пограничника. К сожалению, мужчины пока чувствуют себя плохо. У них есть значительные проблемы со здоровьем.

Госпогранслужба передает, что лечиться и восстанавливаться бойцы будут за государственные средства в медучреждениях. Украинским защитникам уже выдали одежду и самые необходимые вещи. Также сейчас пытаются восстановить документы пограничников.

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Возвращение защитников Мариуполя: последние новости

Все возвращенные из плена защитники и защитницы нуждаются в медицинской и психологической реабилитации. Состояние некоторых военных крайне тяжелое. Россияне издевались и пытали пленных украинцев.

Недавно стало известно, что врачи обнаружили крайнюю степень анорексии практически у всех освобожденных военнослужащих. Глава патронатной службы полка защитников "Азовстали" Елена Толкачева подчеркнула, что бойцы обессилены. У них есть контузии, скрытые переломы и обостренные хронические заболевания.

Давид "Химик", которому тоже удалось вернуться домой, призвал украинцев не называть его героем. Военный заметил, что необходимо помнить о тех, кто до сих пор находится в плену.

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