21 вересня з полону вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них були 9 прикордонників, що героїчно захищали Маріуполь.

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Як почуваються прикордонники після полону

Лікарі вже оглянули кожного прикордонника. На жаль, чоловіки поки почуваються погано. У них є значні проблеми зі здоров'ям.

Держприкордонслужба передає, що лікуватися та відновлюватися бійці будуть державним коштом у медзакладах. Українським захисникам вже видали одяг та найнеобхідніші речі. Також зараз намагаються відновити документи прикордонників.

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Усі повернені з полону захисники та захисниці потребують медичної та психологічної реабілітації. Стан деяких військових вкрай тяжкий. Росіяни знущалися та катували полонених українців.

Нещодавно стало відомо, що лікарі виявили крайній ступінь анорексії практично у всіх звільнених військовослужбовців. Голова патронатної служби полку захисників "Азовсталі" Олена Толкачова наголосила, що бійці знесилені. У них є контузії, приховані переломи та загострені хронічні хвороби.

Давид "Хімік", якому теж вдалося повернутися додому, закликав українців не називати його героєм. Військовий зауважив, що необхідно пам'ятати про тих, хто досі в російському полоні.

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