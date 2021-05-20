Отдельные издания и телеканалы попытались создать абсурдную и манипулятивную спекуляцию вокруг ГПСУ. Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

К теме Осталось 10 часов, – экс-судья Чаус записал новое видеообращение

Сначала пророссийское издание "Страна", ссылаясь на слова адвоката, делает вывод, что видео с данным лицом монтировалось с помощью программы, которую закупила одна из частей ведомства. Затем телеканал "Прямой" не только цитирует это издание, но и, ссылаясь на эту информацию, сразу выносит решение, что Чаус находится именно в этой части,

– сказал Демченко.

По словам представителя, журналисты даже приехали в часть, чтобы продолжить "сеять ложь". Демченко подчеркнул, что Госпогранслужба придерживается определенных норм.

Что этому предшествовало

Чауса якобы похитили в Молдове в апреле 2021 года.

17 мая Чаус записал видеообращение в телеграмм-канале и заявил, что с ним все хорошо.

Однако не рассказал, где находится и пообещал разоблачить своих обидчиков. В том же обращении Чаус заверил, что его похитили еще в 2016 году, а не недавно.

После того, 19 мая, Николай Чаус опубликовал новое видео, на котором заверил, что собирается вернуться в Украину. Он пригрозил компроматом на своих похитителей.

Обратите внимание! Николай Чаус – это скандальный экс-судья Днепровского районного суда города Киева. В 2016 его поймали на взятке в 150 тысяч долларов. Затем судья сбежал в Молдову, где в 2017 году его задержали.