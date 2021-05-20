Окремі видання та телеканали спробували створити абсурдну та маніпулятивну спекуляцію навколо ДПСУ. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.
До теми Залишилося 10 годин, – екссуддя Чаус записав нове відеозвернення
Спершу проросійське видання "Страна", посилаючись на слова адвоката, робить висновок, що відео з даною особою монтувалося за допомогою програми, яку закупила одна з частин відомства. Потім телеканал "Прямий" не лише цитує це видання, а й, посилаючись на цю інформацію, відразу виносить рішення, що Чаус знаходиться саме в цій частині,
– сказав Демченко.
За словами речника, журналісти навіть приїхали до частини, аби продовжити "сіяти брехню". Демченко наголосив, що Держприкордонна служба дотримується визначених норм.
Що цьому передувало
- Чауса нібито викрали у Молдові у квітні 2021 року.
- 17 травня Чаус записав відеозвернення у телеграм-каналі та заявив, що з ним все добре.
- Однак не розповів, де перебуває й пообіцяв викрити своїх кривдників. У тому ж зверненні Чаус запевнив, що його викрали ще у 2016 році, а не нещодавно.
- Після того, 19 травня, Микола Чаус опублікував нове відео, на якому запевнив, що збирається повернутися в Україну. Він пригрозив компроматом на своїх викрадачів.