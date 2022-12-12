Мужчина шел не один. Он нес с собой домашнего любимца – кота, по кличке Kit.

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Одессит с котом пытался сбежать в Молдову

В ГНСУ рассказали, что в ночь на 12 декабря недалеко от поселка Новые Трояны пограничный наряд задержал 28-летнего одессита по имени Антон. Мужчина признался, что планировал незаконно пересечь границу.

Пограничники задержали одессита Антона / Фото ГНСУ

В путешествие Антон отправился не сам, а со своим домашним любимцем Kotom. За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного мужчину административное производство.


Домашний любимец Антона – Kit / Фото ГНСУ

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Кому из мужчин закон позволяет уезжать из страны даже в призывном возрасте

  • Мужчинам, признанным комиссией временно или полностью непригодными к военной службе.
  • Забронированными госорганами власти.
  • Многодетным родителям, а также родителям-одиночкам.
  • Гражданам, которые являются опекунами сирот, ухаживают за больными родителями, детьми или женой.
  • Нардепам, сотрудникам Минобороны, ВСУ, разведке, СБУ, Нацполиции, ГНСУ и другим правоохранительным органам.
  • Мужчинам, проводящим гуманитарные перевозки за пределами страны.
  • Водителям с лицензией на право международных перевозок грузов или пассажиров.
  • Гражданам, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли в АТО.
  • Спортсменам и тренерам национальных сборных.
  • Мужчинам, сопровождающим группу детей за границу на оздоровление или отдых.