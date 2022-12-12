Чоловік йшов не сам. Він ніс із собою домашнього улюбленця – кота, на прізвисько Kit.
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Одесит з котом намагався утекти в Молдову
У ДПСУ розповіли, що у ніч на 12 грудня недалеко від селища Нові Трояни прикордонний наряд затримав 28-річного одесита, на ім’я Антон. Чоловік зізнався, що планував незаконно перетнути кордон.
Прикордонники затримали одесита Антона / Фото ДПСУ
У мандри Антон вирушив не сам, а зі своїм домашнім улюбленцем Kotom. За спробу незаконного перетинання кордону прикордонники оформили на затриманого чоловіка адміністративне провадження.
Домашній улюбленець Антона – Kit / Фото ДПСУ
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Кому з чоловіків закон дозволяє виїжджати з країни навіть у призовному віці
- Чоловікам, які визнані комісією тимчасово або повністю непридатними до військової служби.
- Заброньованим держорганами влади.
- Багатодітним батькам, а також батькам-одинакам.
- Громадянам, які є опікунами сиріт, доглядають за хворими батьками, дітьми чи дружиною.
- Нардепам, співробітникам Міноборони, ЗСУ, розвідки, СБУ, Нацполіції, ДПСУ та інших правоохоронних органів.
- Чоловікам, що проводять гуманітарні перевезення за межами країни.
- Водіям, які мають ліцензію на право міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів.
- Громадянам, чиї близькі родичі пропали безвісти або загинули в АТО.
- Спортсменам та тренерам національних збірних.
- Чоловікам, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення або відпочинок.