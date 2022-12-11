В рамках проекта "СВОИ" на 24 канале жительница Краматорска Диана рассказала о расцвете своего города, первых прилетах возле дома и 8 месяцев жизни во Львове. Также она поделилась воспоминаниями о 2 эвакуациях – в 2014 и 2022 годах.

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Дети не видели папу 8 месяцев

Российские оккупанты впервые ворвались в Краматорск в 2014 году. Город тогда несколько месяцев находился под оккупацией. К счастью, украинские воины быстро его освободили, и Диана вернулась домой.

"Сначала мы вообще не знали, что делать. К тому времени моему старшему сыну было 4 года. Есть жертвы среди мирного населения. Мой одноклассник погиб. Было много повреждений, прилетало по многим заводам. Повредили очень много школ, садов, домов, в которых жили мирные местные", – вспоминает женщина.

Второй раз Диана была вынуждена покинуть родной дом после 24 февраля. В этот раз – уже с двумя сыновьями: 12-летним Ростиславом и 2-летним Ярославом.

Сейчас гораздо жестче, чем в 2014 году. Тогда мы отделались "легким испугом". Пережили такое и думали, что все это закончится, что этот придурок поймет: нечего лезть к нам. Имеешь свою территорию и живи там. Но он снова возвращается,

– заметила собеседница.

По ее словам, Краматорск был почти пуст. Люди боятся выходить из дома, ведь не знали, куда прилетит, уцелеешь или нет.

"Я общалась с пожилой женщиной. Она говорит: "Боже, я две войны пережила. Была маленькой. И зачем мне это снова переживать на старости лет". У нее сын сейчас в Николаеве врачом работает. Связи нет. Неясно, что думать: жив или нет", – добавила Диана.

Она отметила, что это очень страшно. Особенно детям. Сейчас семья живет в приюте вместе с 20 людьми, поэтому у сыновей нет свободного пространства.

Мой муж – пограничник. Дети уже 8 месяцев не видели папу. Все ждем победы и хотим вернуться домой. Мы уже устали. Мы 7 месяцев не виделись с родными. А когда встретились, эта связь родственная… невозможно передать словами,

– заметила женщина.

Сейчас муж Дианы служит в Донецкой области. Дети общаются с ним по видеосвязи. Семья с нетерпением ждет победы, чтобы наконец-то воссоединиться.

Обратите внимание! Украинские военные продолжают титанически защищать родную землю от врага в Донецкой области. Ожесточенные бои продолжаются возле Бахмута и в близлежащих селениях. Кроме того, вражеские диверсионно-разведывательные группы заходят непосредственно в город.