Год не выходила из дома: в РФ выписали штраф за нарушение самоизоляции женщине с инвалидностью
Женщина с инвалидностью больше года не выходила из дома в Москве – 90% ее опорно-двигательного аппарата не работают. Однако российские власти выписали ей штраф за нарушение самоизоляции.
Оказалось, что российский профессор Ирина Карабулатова получила штраф в 4000 рублей (примерно 1500 гривен) получила за то, что не установила мобильное приложение, которое должно уведомлять власти о месте ее пребывания. Детали истории рассказали в издании Meduza.
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Выписали штраф, хотя не выходила из дома уже год
Карабулатова рассказала, что является инвалидом 1-й группы, 90% опорно-двигательного аппарата не работает: "Самоизоляции я придерживаюсь уже год, дай Бог мне встать ".
Каково же было моё удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции. За что?! Я уже год лежу в постели,
– возмущалась она.
А вся проблема в том, что женщина имела обострение тонзиллита. По вызову приехал врач и диагностировал ОРВИ. А в период пандемии коронавируса все ОРВИ приравниваются в России к COVID-19, поэтому женщина и подписала постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию.
И только потом она узнала, что была обязана установить на телефон приложение "Социальный мониторинг", которое, к слову, телефон профессора даже не поддерживает.
Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4000 рублей. Я вижу в этом коррупцию и небрежное отношение,
– считает Карабулатова.
Заметим, доказательств наличия штрафа Карабулатова не предоставила. Однако в московской прокуратуре отреагировали на обращение и пообещали разобраться в ситуации. Вскоре штраф якобы аннулировали, о чем говорится в сообщении в фейсбуке.
Что это за приложение "Социальный мониторинг" и почему за его отсутствие штрафуют
- "Социальный мониторинг" – это приложение, которое в России отслеживает, где находятся пациенты с диагнозом COVID-19 и ОРВИ, которые обязаны лечиться дома.
- Система должна автоматически показывать геолокацию пользователя и его перемещения, если пациент уходит с адреса, который указал в анкете.
- А чтобы проверить, что человек не ушел и оставил телефон дома, приложение время от времени посылает пуш-сообщения с запросом на идентификацию с помощью распознавания лица.
- На практике же приложение посылает запросы хоть среди ночи, когда люди спят, или направляет на сервер ложные данные о пребывании человека. В общем на него очень много жалоб от россиян.