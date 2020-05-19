Год не выходила из дома: в РФ выписали штраф за нарушение самоизоляции женщине с инвалидностью

Женщина с инвалидностью больше года не выходила из дома в Москве – 90% ее опорно-двигательного аппарата не работают. Однако российские власти выписали ей штраф за нарушение самоизоляции.

Оказалось, что российский профессор Ирина Карабулатова получила штраф в 4000 рублей (примерно 1500 гривен) получила за то, что не установила мобильное приложение, которое должно уведомлять власти о месте ее пребывания. Детали истории рассказали в издании Meduza .

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Выписали штраф, хотя не выходила из дома уже год

Карабулатова рассказала, что является инвалидом 1-й группы, 90% опорно-двигательного аппарата не работает: " Самоизоляции я придерживаюсь уже год, дай Бог мне встать ".

Каково же было моё удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции. За что?! Я уже год лежу в постели,

– возмущалась она.

А вся проблема в том, что женщина имела обострение тонзиллита. По вызову приехал врач и диагностировал ОРВИ. А в период пандемии коронавируса все ОРВИ приравниваются в России к COVID-19, поэтому женщина и подписала постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию.

И только потом она узнала, что была обязана установить на телефон приложение "Социальный мониторинг", которое, к слову, телефон профессора даже не поддерживает.

Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4000 рублей. Я вижу в этом коррупцию и небрежное отношение,

– считает Карабулатова.

Заметим, доказательств наличия штрафа Карабулатова не предоставила. Однако в московской прокуратуре отреагировали на обращение и пообещали разобраться в ситуации. Вскоре штраф якобы аннулировали, о чем говорится в сообщении в фейсбуке .

Что это за приложение "Социальный мониторинг" и почему за его отсутствие штрафуют