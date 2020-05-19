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Год не выходила из дома: в РФ выписали штраф за нарушение самоизоляции женщине с инвалидностью

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К счастью, штраф женщине в конце концов отменили
К счастью, штраф женщине в конце концов отменили / Коллаж 24 канала

Женщина с инвалидностью больше года не выходила из дома в Москве – 90% ее опорно-двигательного аппарата не работают. Однако российские власти выписали ей штраф за нарушение самоизоляции.

Оказалось, что российский профессор Ирина Карабулатова получила штраф в 4000 рублей (примерно 1500 гривен) получила за то, что не установила мобильное приложение, которое должно уведомлять власти о месте ее пребывания. Детали истории рассказали в издании Meduza.

Ибо гуляли ночью В России насильнику и его жертвам выписали штраф за нарушение самоизоляции

Выписали штраф, хотя не выходила из дома уже год

Карабулатова рассказала, что является инвалидом 1-й группы, 90% опорно-двигательного аппарата не работает: "Самоизоляции я придерживаюсь уже год, дай Бог мне встать ".

Каково же было моё удивление, когда я получила письмо со штрафом за нарушение самоизоляции. За что?! Я уже год лежу в постели,
– возмущалась она.

А вся проблема в том, что женщина имела обострение тонзиллита. По вызову приехал врач и диагностировал ОРВИ. А в период пандемии коронавируса все ОРВИ приравниваются в России к COVID-19, поэтому женщина и подписала постановление о необходимости соблюдать самоизоляцию.

И только потом она узнала, что была обязана установить на телефон приложение "Социальный мониторинг", которое, к слову, телефон профессора даже не поддерживает.

Никто мне не звонил и не спрашивал, смогла ли я установить его, зато сразу прислали штраф 4000 рублей. Я вижу в этом коррупцию и небрежное отношение,
– считает Карабулатова.

Заметим, доказательств наличия штрафа Карабулатова не предоставила. Однако в московской прокуратуре отреагировали на обращение и пообещали разобраться в ситуации. Вскоре штраф якобы аннулировали, о чем говорится в сообщении в фейсбуке.

Что это за приложение "Социальный мониторинг" и почему за его отсутствие штрафуют

  • "Социальный мониторинг" – это приложение, которое в России отслеживает, где находятся пациенты с диагнозом COVID-19 и ОРВИ, которые обязаны лечиться дома.
  • Система должна автоматически показывать геолокацию пользователя и его перемещения, если пациент уходит с адреса, который указал в анкете. 
  • А чтобы проверить, что человек не ушел и оставил телефон дома, приложение время от времени посылает пуш-сообщения с запросом на идентификацию с помощью распознавания лица.
  • На практике же приложение посылает запросы хоть среди ночи, когда люди спят, или направляет на сервер ложные данные о пребывании человека. В общем на него очень много жалоб от россиян.
Автор: Олесь Друкач
Теги: Штрафы Новости России Коронавирус COVID-19
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