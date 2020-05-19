У РФ виписали штраф за порушення самоізоляції людині з інвалідністю, що рік не виходила з дому

Людина з інвалідністю понад рік не виходила з дому в Москві – 90% її опорно-рухового апарату не працюють. Однак російська влада виписала їй штраф за порушення самоізоляції.

Виявилося, що російська професорка Ірина Карабулатова штраф у 4 тисячі рублів (приблизно 1500 гривень) отримала за те, що не встановила мобільний додаток, який мав повідомляти владу про місце її перебування. Деталі історії розповіли у виданні Meduza.

Бо гуляли вночі У Росії гвалтівнику і його жертвам виписали штраф за порушення самоізоляції

Виписали штраф, хоча не виходила з дому вже рік

Карабулатова розповіла, що є інвалідом 1-ї групи, 90% опорно-рухового апарату не працює: "Самоізоляції я дотримуюся вже рік, дай Боже мені встати".

Яким же було моє здивування, коли я отримала лист зі штрафом за порушення самоізоляції. За що?! Я вже рік лежу в ліжку,

– обурювалася вона.

А вся проблема у тому, що жінка мала загострення тонзиліту. За викликом приїхав лікар та діагностував ГРВІ. А в період пандемії коронавірусу всі ГРВІ прирівнюються у Росії до COVID-19, тож жінка і підписала постанову про необхідність дотримуватися самоізоляції.

І лише згодом вона дізналася, що була зобов'язана встановити на телефон додаток "Соціальний моніторинг", який, до слова, телефон професорки навіть не підтримує.

Ніхто мені не дзвонив і не питав, чи змогла я встановити його, зате відразу надіслали штраф 4 тисячі рублів. Я бачу в цьому корупцію і недбале ставлення,

– вважає Карабулатова.

Зауважимо, доказів наявності штрафу Карабулатова не надала. Однак у московській прокуратурі відреагували на звернення та пообіцяли розібратися в ситуації. Невдовзі штраф начебто анулювали, про що мовиться в повідомленні у фейсбуці.

Що це за додаток "Соціальний моніторинг" і чому за його відсутність штрафують