У РФ виписали штраф за порушення самоізоляції людині з інвалідністю, що рік не виходила з дому
Людина з інвалідністю понад рік не виходила з дому в Москві – 90% її опорно-рухового апарату не працюють. Однак російська влада виписала їй штраф за порушення самоізоляції.
Виявилося, що російська професорка Ірина Карабулатова штраф у 4 тисячі рублів (приблизно 1500 гривень) отримала за те, що не встановила мобільний додаток, який мав повідомляти владу про місце її перебування. Деталі історії розповіли у виданні Meduza.
Бо гуляли вночі У Росії гвалтівнику і його жертвам виписали штраф за порушення самоізоляції
Виписали штраф, хоча не виходила з дому вже рік
Карабулатова розповіла, що є інвалідом 1-ї групи, 90% опорно-рухового апарату не працює: "Самоізоляції я дотримуюся вже рік, дай Боже мені встати".
Яким же було моє здивування, коли я отримала лист зі штрафом за порушення самоізоляції. За що?! Я вже рік лежу в ліжку,
– обурювалася вона.
А вся проблема у тому, що жінка мала загострення тонзиліту. За викликом приїхав лікар та діагностував ГРВІ. А в період пандемії коронавірусу всі ГРВІ прирівнюються у Росії до COVID-19, тож жінка і підписала постанову про необхідність дотримуватися самоізоляції.
І лише згодом вона дізналася, що була зобов'язана встановити на телефон додаток "Соціальний моніторинг", який, до слова, телефон професорки навіть не підтримує.
Ніхто мені не дзвонив і не питав, чи змогла я встановити його, зате відразу надіслали штраф 4 тисячі рублів. Я бачу в цьому корупцію і недбале ставлення,
– вважає Карабулатова.
Зауважимо, доказів наявності штрафу Карабулатова не надала. Однак у московській прокуратурі відреагували на звернення та пообіцяли розібратися в ситуації. Невдовзі штраф начебто анулювали, про що мовиться в повідомленні у фейсбуці.
Що це за додаток "Соціальний моніторинг" і чому за його відсутність штрафують
- "Соціальний моніторинг" – це додаток, який у Росії відстежує, де перебувають пацієнти з діагнозом COVID-19 та ГРВІ, і які зобов'язані лікуватися вдома.
- Система мала б автоматично показувати геолокацію користувача та його переміщення, якщо пацієнт йде геть з адреси, яку вказав в анкеті.
- А щоб перевірити, що людина не залишила телефон вдома, додаток час від часу надсилає пуш-повідомлення із запитом на ідентифікацію за допомогою розпізнавання обличчя.
- На практиці ж додаток надсилає запити хоч серед ночі, коли люди сплять, або надсилає на сервер хибні дані про перебування людини. Загалом на нього надзвичайно багато скарг від росіян.