Бо гуляли вночі: у Росії гвалтівнику і його жертвам виписали штраф за порушення самоізоляції

У російському Красноярську чоловік напав на двох дівчат, пограбував та згвалтував їх. Правоохоронці прийняли заяву у жертв та за гарячими слідами затримали зловмисника. А потім виписали усім трьом штраф за порушення режиму самоізоляції.

За офіційним повідомленням російських правоохоронців, троє осіб були оштрафовані в Красноярську за порушення режиму самоізоляції: чоловік, якого підозрюють у сексуальному насильстві, та дві його жертви. Про інцидент розповіли у телеграм-каналі BAZA.

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Про згвалтування у Красноярську

У кінці квітня до правоохоронців звернулися двоє дівчат – 17 і 18 років. Вони розповіли, що невідомий чоловік напав на них, викрав коштовності, телефони, а потім ще й згвалтував обох і зник у невідомому напрямку.

За гарячими слідами силовики знайшли злочинця та затримали його. Ним виявився неодноразово раніше судимий місцевий мешканець 1964 року народження.

І про штраф за порушення карантину

У поліції над справою думали недовго: дівчатам та чоловіку пояснили, що у будь-якому випадку перебувати на вулиці (ще й вночі) без поважної причини в Красноярську не можна.

Тож "за фактом перебування їх на вулиці вночі – без екстреної необхідності – поліцейські склали протоколи", які скерували до адміністрації району. За таке порушення винні мали б заплатити штраф – 3000 рублів (приблизно 1100 гривень).

Заради справедливості варто уточнити, що щодо чоловіка розпочали аж 5 кримінальних проваджень, серед яких і щодо "насильницьких дій сексуального характеру". Так що штраф у 3000 рублів – далеко не найгірше, чого йому варто очікувати.